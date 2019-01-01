«Росія – наш брат»: відому блогерку вразила відповідь дівчини з Волині про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
Відома українська блогер Марія Мадзігон провела опитування на Майдані Незалежності про ставлення молодих людей до війни на Донбасі, Росії, політиці Зеленського і приналежність Криму. Відповіді молоді викликали гнів у мережі.
Відео блогерка виклала на своєму каналі у ютубі.
Так, Мадзігон задавала питання про військові дії і Росію. Вона питала: "У нас на Сході військові дії, як ви до цього ставитеся? І хто для вас Росія?"
"Негативно, звичайно. Росія – це, взагалі, наш брат. Я вважаю, що наші країни повинні дружити. Немає такого, як війна між нами. Я проти цього", – відповіла дівчина з Ковеля, додавши, що втомилася від війни.
"Чий Крим взагалі?", – задала питання Мадзігон.
"Я навіть не скажу. Це повинні вирішувати ті, хто там живе, як їм ближче", – сказала вона.
"Я спілкувалася з родичами і близькими людьми Небесної сотні. Цікаво, як би вони відреагували, якби почули, що Крим, типу, російський, і взагалі, "ми тут втомилися в Ковелі від війни". Взагалі здивована, не думала, що Ковель втомився від війни", – заявила блогерка.
Інша дівчина на питання про відведення військ на Донбасі заявила, що це нібито не капітуляція, просто в української армії немає можливості чинити опір, немає коштів, а від війни немає ніякої користі.
У цілому, респонденти заявляли, що політикою не цікавляться, про дії Зеленського мало що знають і ставляться до них нейтрально.
Подаємо також повне відео програми Марії Мадзігон.
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Відео блогерка виклала на своєму каналі у ютубі.
Так, Мадзігон задавала питання про військові дії і Росію. Вона питала: "У нас на Сході військові дії, як ви до цього ставитеся? І хто для вас Росія?"
"Негативно, звичайно. Росія – це, взагалі, наш брат. Я вважаю, що наші країни повинні дружити. Немає такого, як війна між нами. Я проти цього", – відповіла дівчина з Ковеля, додавши, що втомилася від війни.
"Чий Крим взагалі?", – задала питання Мадзігон.
"Я навіть не скажу. Це повинні вирішувати ті, хто там живе, як їм ближче", – сказала вона.
"Я спілкувалася з родичами і близькими людьми Небесної сотні. Цікаво, як би вони відреагували, якби почули, що Крим, типу, російський, і взагалі, "ми тут втомилися в Ковелі від війни". Взагалі здивована, не думала, що Ковель втомився від війни", – заявила блогерка.
Інша дівчина на питання про відведення військ на Донбасі заявила, що це нібито не капітуляція, просто в української армії немає можливості чинити опір, немає коштів, а від війни немає ніякої користі.
У цілому, респонденти заявляли, що політикою не цікавляться, про дії Зеленського мало що знають і ставляться до них нейтрально.
Подаємо також повне відео програми Марії Мадзігон.
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