вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Росія – наш брат»: відому блогерку вразила відповідь дівчини з Волині про війну. ВІДЕО

«Росія – наш брат»: відому блогерку вразила відповідь дівчини з Волині про війну. ВІДЕО
Відома українська блогер Марія Мадзігон провела опитування на Майдані Незалежності про ставлення молодих людей до війни на Донбасі, Росії, політиці Зеленського і приналежність Криму. Відповіді молоді викликали гнів у мережі.

Відео блогерка виклала на своєму каналі у ютубі.

Так, Мадзігон задавала питання про військові дії і Росію. Вона питала: "У нас на Сході військові дії, як ви до цього ставитеся? І хто для вас Росія?"

"Негативно, звичайно. Росія – це, взагалі, наш брат. Я вважаю, що наші країни повинні дружити. Немає такого, як війна між нами. Я проти цього", – відповіла дівчина з Ковеля, додавши, що втомилася від війни.

"Чий Крим взагалі?", – задала питання Мадзігон.

"Я навіть не скажу. Це повинні вирішувати ті, хто там живе, як їм ближче", – сказала вона.

"Я спілкувалася з родичами і близькими людьми Небесної сотні. Цікаво, як би вони відреагували, якби почули, що Крим, типу, російський, і взагалі, "ми тут втомилися в Ковелі від війни". Взагалі здивована, не думала, що Ковель втомився від війни", – заявила блогерка.



Інша дівчина на питання про відведення військ на Донбасі заявила, що це нібито не капітуляція, просто в української армії немає можливості чинити опір, немає коштів, а від війни немає ніякої користі.

У цілому, респонденти заявляли, що політикою не цікавляться, про дії Зеленського мало що знають і ставляться до них нейтрально.

Подаємо також повне відео програми Марії Мадзігон.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Марія Мадзігон, війна, Росія, блогерка, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Разумков – більше не лідер партії «Слуга народу»
Сьогодні, 13:45
Чоловіка, який в селі на Волині крав з кладовища могильні плити, не взяли під варту
Сьогодні, 13:22
«Росія – наш брат»: відому блогерку вразила відповідь дівчини з Волині про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
Волинські священники з УПЦ (МП) отримали нагороди від єпископа Нафанаїла
Сьогодні, 12:21
На Волині створили групу для ліквідації нелегальних заправок
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Волинський суд встановив факт перебування українського воїна у російському полоні Волинський суд встановив факт перебування українського воїна у російському полоні
12 липень, 21:25
Росія збільшує чисельність військ біля кордону з Україною Росія збільшує чисельність військ біля кордону з Україною
05 липень, 01:42
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
18 червень, 08:16
Ковельський музей поповнився експонатами з війни на Сході України. ФОТО Ковельський музей поповнився експонатами з війни на Сході України. ФОТО
26 травень, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада не давала дозволів на міні-концерти від «благодійників» з інших областей
Сьогодні, 14:00
 0
Разумков – більше не лідер партії «Слуга народу»
Сьогодні, 13:45
 0
Чоловіка, який в селі на Волині крав з кладовища могильні плити, не взяли під варту
Сьогодні, 13:22
 0
«Росія – наш брат»: відому блогерку вразила відповідь дівчини з Волині про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
 0
Волинські священники з УПЦ (МП) отримали нагороди від єпископа Нафанаїла
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿