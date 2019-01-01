У Луцьку мешканці багатоповерхівки потерпають від постійних підпалів. ФОТО

Мешканці будинку на вулиці Конякіна, 9 неодноразово ставали жертвами підпалів: палав вже підвал та декілька разів двері у багатоповерхівці.Про цеповідомила мешканка будинкуЗа словами жінки, у ніч з 3 на 4 жовтня горів підвал багатоповерхівки, далі ж з періодичністю раз в 1-2 тижні горять чиїсь двері.«В поліції вже 7 заяв. Дій ніяких. Все скидають на дільничного, який на своєму місці, молодець, щось старається зробити. Але!!! Що може одна людина?! ЖЕК також усіх послав під три чорти (забити вікна, двері підвал, прибирання після пожежі, зміна водозливної труби. Антисанітарія. Щось робить після погроз про дзвінок на гарячу лінію). Один двірник працює», - розповідає стурбована мешканка будинку, що потерпає від підпалів.Олена Шамайда додає, що у їхньому дворі збираються компанії від 2-4 до 15 людей, яких неможливо вигнати.«Хамлять, смітять, випивають. Вчора (9 листопада) викликали до них поліцію, повтікали - вночі підпал», - додає жінка.За її словами, мешканці своїми силами ставлять у будинку камери відеоспостереження, але більшість мешканців – пенсіонери, малозабезпечені, тому процес нешвидкий.Мешканці будинку на Конякіна, 9 просять правоохоронців, комунальників та усі компетентні служби взяти ситуацію під свій контроль. Адже під загрозою – життя усіх, хто живе у багатоповерхівці.