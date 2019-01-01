У Шацькому природному парку пояснили, чому міліє Світязь
Сьогодні, 22:24
Найглибше озеро в Україні, Світязь, значно зміліло й екологи почали бити на сполох. Проте у Шацькому національному природному парку, на території якого озеро розташоване, заспокоюють: говорити про загибель водойми наразі немає підстав.
В цілому експерти визначають низку факторів, які могли б спричинити таку ситуацію: від відсутності опадів до будівництва кар’єру в Білорусі, який нібито забиратиме воду з українських озер. Однак у Шацькому національному парку переконані: спричинили зміління зміни клімату, - повідомляє 24 канал.
Так, старший науковий співробітник парку Петро Юрчук заявив, що, співставивши низку факторів, зафіксованих протягом 35 років, експерти дійшли висновку, що ситуацію спричинили кліматичні зміни. Передусім – температура повітря підвищилася за літньо-осінній період на два градуси. Також на 72,5 міліметри випадає менше опадів.
Припускають, що ще однією причиною може бути Хотиславський кар'єр у сусідній Білорусі, глибина якого – до 70 метрів, а розташований він усього за 50 кілометрів від парку. Саме кар'єр може забирати воду з українських озер. Проте наразі жодних науково підтверджених аргументів шкоди від цього немає.
Питання білоруського кар'єру повністю не вивчене. Я думаю, що однозначно це не впливає на зміління озер. Оскільки через відсутність опадів вода впала не лише у Шацьких озерах, а й в інших водоймах, зокрема і в ставках та річках на Волині. А кар’єр на все це точно впливати не може,
– висловив свою позицію з цього приводу Петро Юрчук.
Версію, що зміління Світязя спричинила масова вирубка лісу, зокрема у Волинській області, у парку також відкидають. Як зазначив Юрчук, жодних суцільних рубок на території немає, а рубають лише ті дерева, які повсихали.
Якщо ж площа озера продовжить зменшуватися, зникне багато місць нересту риби, вода буде прогріватися швидше, а курортний період на озері скоротиться. Світязь у цілому стане менш туристично привабливим і ризикує перетворитися на кілька не надто повноводних озер.
https://youtu.be/OqBA3j0yN6A
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В цілому експерти визначають низку факторів, які могли б спричинити таку ситуацію: від відсутності опадів до будівництва кар’єру в Білорусі, який нібито забиратиме воду з українських озер. Однак у Шацькому національному парку переконані: спричинили зміління зміни клімату, - повідомляє 24 канал.
Так, старший науковий співробітник парку Петро Юрчук заявив, що, співставивши низку факторів, зафіксованих протягом 35 років, експерти дійшли висновку, що ситуацію спричинили кліматичні зміни. Передусім – температура повітря підвищилася за літньо-осінній період на два градуси. Також на 72,5 міліметри випадає менше опадів.
Припускають, що ще однією причиною може бути Хотиславський кар'єр у сусідній Білорусі, глибина якого – до 70 метрів, а розташований він усього за 50 кілометрів від парку. Саме кар'єр може забирати воду з українських озер. Проте наразі жодних науково підтверджених аргументів шкоди від цього немає.
Питання білоруського кар'єру повністю не вивчене. Я думаю, що однозначно це не впливає на зміління озер. Оскільки через відсутність опадів вода впала не лише у Шацьких озерах, а й в інших водоймах, зокрема і в ставках та річках на Волині. А кар’єр на все це точно впливати не може,
– висловив свою позицію з цього приводу Петро Юрчук.
Версію, що зміління Світязя спричинила масова вирубка лісу, зокрема у Волинській області, у парку також відкидають. Як зазначив Юрчук, жодних суцільних рубок на території немає, а рубають лише ті дерева, які повсихали.
Якщо ж площа озера продовжить зменшуватися, зникне багато місць нересту риби, вода буде прогріватися швидше, а курортний період на озері скоротиться. Світязь у цілому стане менш туристично привабливим і ризикує перетворитися на кілька не надто повноводних озер.
https://youtu.be/OqBA3j0yN6A
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Коментарі 1
Все це брехня і маячня! Всі продажні керівники, особливо остання. Жодного слова, жодної версії про лохини Луценко,скільки глибочезних скважин наробили,які утворились нові озера для поливу ягідок. Працівники на плантаціях лохини гроші отримують без відомостей..
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