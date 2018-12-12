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Коли випаде перший сніг: прогнози синоптиків

Коли випаде перший сніг: прогнози синоптиків
Зима буде схожа на тривалу і дуже холодну осінь.

Про це пишуть на сайті ВСВІТІ.

Синоптики попереджають, на українців чекає неприємна зима, яка більше нагадуватиме тривалу осінь з дощами, ожеледдю та поривчастим вітром. Народні прикмети нічого доброго також не передбачають.

Перший сніг, за прогнозами, випаде вже у листопаді. А на новорічні свята очікується морозна та ясна погода.

Зима 2019/2020 – прогноз погоди по прикметах

-тепла осінь без дощів — пізня і вогка зима;
-прохолодне літо і тепла осінь — до затяжних морозів;
-дерева з листям в жовтні — до холодної зими;
-зоряне небо у листопаді віщує тріскучі морози;
-пухнастий іній у кінці листопада — до сонячного грудня;
-хмари йдуть проти вітру — до хуртовини;
-сніг падає великими пластівцями — до потепління;
-якщо кільця навколо сонця, значить, буде погана погода;
-муха пізньої осені ожила в будинку — зима буде теплою;
-кішка, яка в будинку шукає найтепліше місце, натякає на вогку погоду, заметіль і завірюху;
-багато павуків у будинку восени — буде холодна зима.

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Теги: зима, сніг, прогноз погоди
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