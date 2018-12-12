Коли випаде перший сніг: прогнози синоптиків





Про це пишуть на сайті



Синоптики попереджають, на українців чекає неприємна зима, яка більше нагадуватиме тривалу осінь з дощами, ожеледдю та поривчастим вітром. Народні прикмети нічого доброго також не передбачають.



Перший сніг, за прогнозами, випаде вже у листопаді. А на новорічні свята очікується морозна та ясна погода.



Зима 2019/2020 – прогноз погоди по прикметах



-тепла осінь без дощів — пізня і вогка зима;

-прохолодне літо і тепла осінь — до затяжних морозів;

-дерева з листям в жовтні — до холодної зими;

-зоряне небо у листопаді віщує тріскучі морози;

-пухнастий іній у кінці листопада — до сонячного грудня;

-хмари йдуть проти вітру — до хуртовини;

-сніг падає великими пластівцями — до потепління;

-якщо кільця навколо сонця, значить, буде погана погода;

-муха пізньої осені ожила в будинку — зима буде теплою;

-кішка, яка в будинку шукає найтепліше місце, натякає на вогку погоду, заметіль і завірюху;

-багато павуків у будинку восени — буде холодна зима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зима буде схожа на тривалу і дуже холодну осінь.Про це пишуть на сайті ВСВІТІ Синоптики попереджають, на українців чекає неприємна зима, яка більше нагадуватиме тривалу осінь з дощами, ожеледдю та поривчастим вітром. Народні прикмети нічого доброго також не передбачають.Перший сніг, за прогнозами, випаде вже у листопаді. А на новорічні свята очікується морозна та ясна погода.-тепла осінь без дощів — пізня і вогка зима;-прохолодне літо і тепла осінь — до затяжних морозів;-дерева з листям в жовтні — до холодної зими;-зоряне небо у листопаді віщує тріскучі морози;-пухнастий іній у кінці листопада — до сонячного грудня;-хмари йдуть проти вітру — до хуртовини;-сніг падає великими пластівцями — до потепління;-якщо кільця навколо сонця, значить, буде погана погода;-муха пізньої осені ожила в будинку — зима буде теплою;-кішка, яка в будинку шукає найтепліше місце, натякає на вогку погоду, заметіль і завірюху;-багато павуків у будинку восени — буде холодна зима.

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