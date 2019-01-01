Представили нового директора «Луцьктепла»

У Луцькій міській раді представили нового директор ДКП «Луцьктепло».Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.В.о. мера Луцькапредставив новообраного директора ДКП «Луцьктепло». Ним став, що після звільненнявиконував обов’язки керівника підприємства.«Неймовірно важка ділянка роботи, ви це знаєте, які ніхто. Ви вже 10 років там працюєте, якщо не більше. Знаєте про всі складнощі, про фінансові проблеми. Я не сумніваюся, що у вас все вийде», - відзначив Пустовіт.