Представили нового директора «Луцьктепла»
Сьогодні, 08:43
У Луцькій міській раді представили нового директор ДКП «Луцьктепло».
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт представив новообраного директора ДКП «Луцьктепло». Ним став Іван Скорупський, що після звільнення Валентини Малютіної виконував обов’язки керівника підприємства.
«Неймовірно важка ділянка роботи, ви це знаєте, які ніхто. Ви вже 10 років там працюєте, якщо не більше. Знаєте про всі складнощі, про фінансові проблеми. Я не сумніваюся, що у вас все вийде», - відзначив Пустовіт.
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Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт представив новообраного директора ДКП «Луцьктепло». Ним став Іван Скорупський, що після звільнення Валентини Малютіної виконував обов’язки керівника підприємства.
«Неймовірно важка ділянка роботи, ви це знаєте, які ніхто. Ви вже 10 років там працюєте, якщо не більше. Знаєте про всі складнощі, про фінансові проблеми. Я не сумніваюся, що у вас все вийде», - відзначив Пустовіт.
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