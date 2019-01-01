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У Луцьку мешканці декількох будинків досі сидять без тепла

У Луцьку мешканці декількох будинків досі сидять без тепла
У Луцьку мешканці низки будинків залишаються без теплопостачання.

Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що в період із 30 жовтня працівники «Луцьктепла» ліквідували витоки на мережі на вул. Загородній, 4-8; проспектів Перемоги, 20-22; Волі, 43-45; Відродження, 2-6; 41-45, які спричинили несвоєчасне включення теплопостачання в помешканнях лучан.

На сьогодні в зв’язку з поривами на тепломережі ще кілька будинків залишаються без теплопостачання, зокрема, йдеться про такі адреси: Рівненська, 125; Мазепи, 2; Арцеулова, 1.

Окрім цього, внаслідок витоків на мережі не подають гарячу воду в будинки на вулицях Дубнівській, 79; Мазепи, 10; 12; 14.
Протягом останніх днів внаслідок потепління надходили численні прохання зменшити параметри теплопостачання.

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Теги: тепло, Луцьк
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