У Луцьку мешканці декількох будинків досі сидять без тепла

У Луцьку мешканці низки будинків залишаються без теплопостачання.Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що в період із 30 жовтня працівники «Луцьктепла» ліквідували витоки на мережі на вул. Загородній, 4-8; проспектів Перемоги, 20-22; Волі, 43-45; Відродження, 2-6; 41-45, які спричинили несвоєчасне включення теплопостачання в помешканнях лучан.На сьогодні в зв’язку з поривами на тепломережі ще кілька будинків залишаються без теплопостачання, зокрема, йдеться про такі адреси: Рівненська, 125; Мазепи, 2; Арцеулова, 1.Окрім цього, внаслідок витоків на мережі не подають гарячу воду в будинки на вулицях Дубнівській, 79; Мазепи, 10; 12; 14.Протягом останніх днів внаслідок потепління надходили численні прохання зменшити параметри теплопостачання.