Наталія Коцан: «Лесиному вишу потрібна децентралізація управлінської ланки та виведення його з тіньових схем»

, яка подала свою кандидатуру на вибори ректора Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, пропонує повернути рідному вишу попередню назву – Волинський.На цьому вона наголосила у першому пункті своєї передвиборчої програми.«Кожен з нас ідентифікує себе з малою Батьківщиною, і, як правило, ми пишаємось цим. Так само й університет, який носить ім’я видатної поетеси, нашої землячки Лесі Українки, регіонально ідентифікувався з Волинню. У 2012 році під впливом загальнонаціональної політики зради інтересів України президента Януковича та міністра Табачника ректор нашого університету також зрадив регіональні інтереси вишу, завуалювавши це процесами євроінтеграції. Разом з тим, окрім зміни назви з Волинського на Східноєвропейський, передбачався ще й перехід на викладання російською мовою, публікацію програм навчальних дисциплін російською мовою. Відомо, що за такий поступок, ректор отримав певні преференції від міністра освіти і науки Табачника у вигляді можливості вдруге очолити колектив нашого університету», – розповіла у коментарі кандидатка, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Наталія Коцан.На думку професора та доктора географічних наук, термін «Східноєвропейський» з точки зору територіального розташування – поняття розмите і неточне. Тому в абітурієнтів не відбувається ідентифікація назви університету з Волинню. Тож, за словами Наталії Коцан, назріла необхідність повернення університету назви «Волинський».Професорка при обранні на посаду ректора планує взятись за оптимізацію структури університету та посилити прозорість управління.Також Наталія Коцан наголошує у своїй програмі на раціональному використанні бюджетних і позабюджетних коштів, прозорому формуванні штатного розпису та розширенні спектру надання послуг: від освітніх до оздоровчих, медичних, екскурсійних, дизайнерських, садівничих, мистецьких.«Наш ВНЗ має основну мету – якісна освіта. Але в університету є всі передумови для надання безкоштовних та платних послуг не лише працівникам чи студентам університету, а й лучанам, жителям області чи гостям. До прикладу, в університеті функціонував санаторій-профілакторій, від якого залишилась непогана база. Тому доцільно було б відновити надання медичних, оздоровчих послуг, бальнеологічних та фізіотерапевтичних, адже виш має ліцензію на послуги такого характеру», – запевняє Наталія Коцан.Крім того, університет має декілька музеїв: музей історії університету, геологічний, Музей Лесі Українки. Окрім цього у віданні СНУ є агробіостанція і ботанічний сад. Тож, за словами Наталії Коцан, з такою базою можна не тільки організувати екскурсії, а й екологічні стежини, проводити фестивалі, квести, заходи різноманітного характеру.Також вона планує приділити особливу увагу впровадженню новітніх освітніх технологій та продовжити практику навчання іноземців і викладання англійською мовою.«Це дозволить збільшити кількість іноземних студентів, які можуть навчатися як українською, так і виключно англійською мовою. І така практика у нас вже є. Скажімо, кафедра, яку я очолюю (кафедра міжнародних відносин), веде підготовку і бакалаврів і магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини» виключно англійською мовою. Викладання введеться фахово, на високому рівні. Але доплата викладачам за використання англійської мови у викладанні є мізерною. І цю несправедливість (як і багато інших) майбутньому керівництву треба буде обов’язково розв’язати», – наголошує завідувач кафедри.Окрім цього, за словами Наталії Коцан, також потрібно змінювати саму архітектуру післядипломної освіти: навчання впродовж життя, перекваліфікація, створення сертифікатних курсів та розширювати дистанційне і змішане навчання.«Наш університет має досить якісний професорсько-викладацький склад, який може бути залучений не тільки до перепідготовки та підвищення кваліфікації окремих категорій спеціалістів, а й до викладання сертифікатних курсів, скажімо курсів з вивчення штучного інтелекту, програмування, навчання комп’ютерної грамотності і підвищення її рівня. І це не повний перелік тих освітніх послуг, які може отримати людина, яка вже має вищу освіту. Таке розширення спектру освітніх послуг навчально-наукового центру післядипломної освіти значно збільшить дохідну частину бюджету університету», – переконана Наталія Коцан.За словами кандидатки, новому ректору потрібно буде покращити фінансову підтримку професорсько-викладацького складу, зокрема підтримку професорів-пенсіонерів.«Досить важливим є питання пошуку можливості відшкодування коштів викладачам за публікації статей у виданнях, внесених до наукометричної бази «Scopus». Та й загалом необхідно покращити умови праці та відпочинку науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу і власне - студентів. Та цього не вдасться зробити без подолання корупції, хабарництва та непрозорих механізмів управління університетом», – наголошує Наталія Коцан.Нагадаємо, 20 листопада 2019 року у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки відбудуться вибори нового ректора. Взяти участь зголосилось аж 7 кандидатів, які вже отримали погодження у Міністерстві освіти і науки України.Наталія Несторівна Коцан володіє 28-річним досвідом роботи в сфері науково-педагогічної, викладацької та управлінської діяльності.У 2006 р. захист в Київському національному університет імені Тараса Шевченка докторської дисертації на тему «Територіальна організація митної діяльності України» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.У 1994 р. захист в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.У 2007 р. призначена на посаду професора, завідувача кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.).З 2008 р. очолила Інститут Польщі, який займався обміном наукових кадрів з Люблінським католицьким університетом м. Люблін, Державною вищою школою м. Хелм (Республіці Польща), організовував спецкурси лекцій для студентів факультету міжнародних відносин, мовно-країнознавчі практики, конференції тощо.Є членом редколегій таких видань: Наукового вісника СНУ імені Лесі Українки: серії «Міжнародні відносини» та серії «Географічні науки»; Міжнародні відносини, суспільні комунікація та регіональні студії; Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи; «Природа Західного Полісся та прилеглих територій», Nadbużański Kwartalnik (Республіка Польща);Є членом вченої ради факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Підготувала 6 кандидатів наук із спеціальності 11.00.02 економічна та соціальна географія.Є членом спеціалізованої вченої ради 11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів; 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.08 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».Має досвід проведення акредитаційної експертизи. Зокрема була членом експертної комісії у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Запорізькому національному університеті, Рівненському інституті слов'янознавства Київськогославістичного університету, Київському університеті імені Бориса Грінченка та Міжрегіональній академії управління персонолом м. Київ.Була членом науково-методичної підкомісії зі спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» МОН України з розробки стандартів вищої освіти наказ №375 від 6.04.2016 р.Науковий та навчально-методичний здобуток: 173 роботи (у тому числі навчальний посібник, навчально-методичні комплекси та 7 монографій.• Переможець університетського конкурсу «Краща монографія» (2006).• Відмінник освіти України (2006).• Нагороджена Нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України за розвиток вищої освіти (2008).• Нагороджена Срібним нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013).• Нагороджена Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015).• Нагороджена Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерством освіти і науки України (2015).• Нагороджена Золотим дипломом фонду «Партнерство і співпраця» при Почесному консулі України в Хелмі (2016).Донька відомого громадського діяча, науковця, який 30 років тому був ректором цього ж ВНЗ. Екс-дружина, який був ректором університету з 2005 року.