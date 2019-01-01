Наталія Коцан: «Лесиному вишу потрібна децентралізація управлінської ланки та виведення його з тіньових схем»
Сьогодні, 11:17
Наталія Коцан, яка подала свою кандидатуру на вибори ректора Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, пропонує повернути рідному вишу попередню назву – Волинський.
На цьому вона наголосила у першому пункті своєї передвиборчої програми.
«Кожен з нас ідентифікує себе з малою Батьківщиною, і, як правило, ми пишаємось цим. Так само й університет, який носить ім’я видатної поетеси, нашої землячки Лесі Українки, регіонально ідентифікувався з Волинню. У 2012 році під впливом загальнонаціональної політики зради інтересів України президента Януковича та міністра Табачника ректор нашого університету також зрадив регіональні інтереси вишу, завуалювавши це процесами євроінтеграції. Разом з тим, окрім зміни назви з Волинського на Східноєвропейський, передбачався ще й перехід на викладання російською мовою, публікацію програм навчальних дисциплін російською мовою. Відомо, що за такий поступок, ректор отримав певні преференції від міністра освіти і науки Табачника у вигляді можливості вдруге очолити колектив нашого університету», – розповіла у коментарі кандидатка, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Наталія Коцан.
На думку професора та доктора географічних наук, термін «Східноєвропейський» з точки зору територіального розташування – поняття розмите і неточне. Тому в абітурієнтів не відбувається ідентифікація назви університету з Волинню. Тож, за словами Наталії Коцан, назріла необхідність повернення університету назви «Волинський».
Професорка при обранні на посаду ректора планує взятись за оптимізацію структури університету та посилити прозорість управління.
Також Наталія Коцан наголошує у своїй програмі на раціональному використанні бюджетних і позабюджетних коштів, прозорому формуванні штатного розпису та розширенні спектру надання послуг: від освітніх до оздоровчих, медичних, екскурсійних, дизайнерських, садівничих, мистецьких.
«Наш ВНЗ має основну мету – якісна освіта. Але в університету є всі передумови для надання безкоштовних та платних послуг не лише працівникам чи студентам університету, а й лучанам, жителям області чи гостям. До прикладу, в університеті функціонував санаторій-профілакторій, від якого залишилась непогана база. Тому доцільно було б відновити надання медичних, оздоровчих послуг, бальнеологічних та фізіотерапевтичних, адже виш має ліцензію на послуги такого характеру», – запевняє Наталія Коцан.
Крім того, університет має декілька музеїв: музей історії університету, геологічний, Музей Лесі Українки. Окрім цього у віданні СНУ є агробіостанція і ботанічний сад. Тож, за словами Наталії Коцан, з такою базою можна не тільки організувати екскурсії, а й екологічні стежини, проводити фестивалі, квести, заходи різноманітного характеру.
Також вона планує приділити особливу увагу впровадженню новітніх освітніх технологій та продовжити практику навчання іноземців і викладання англійською мовою.
«Це дозволить збільшити кількість іноземних студентів, які можуть навчатися як українською, так і виключно англійською мовою. І така практика у нас вже є. Скажімо, кафедра, яку я очолюю (кафедра міжнародних відносин), веде підготовку і бакалаврів і магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини» виключно англійською мовою. Викладання введеться фахово, на високому рівні. Але доплата викладачам за використання англійської мови у викладанні є мізерною. І цю несправедливість (як і багато інших) майбутньому керівництву треба буде обов’язково розв’язати», – наголошує завідувач кафедри.
Окрім цього, за словами Наталії Коцан, також потрібно змінювати саму архітектуру післядипломної освіти: навчання впродовж життя, перекваліфікація, створення сертифікатних курсів та розширювати дистанційне і змішане навчання.
«Наш університет має досить якісний професорсько-викладацький склад, який може бути залучений не тільки до перепідготовки та підвищення кваліфікації окремих категорій спеціалістів, а й до викладання сертифікатних курсів, скажімо курсів з вивчення штучного інтелекту, програмування, навчання комп’ютерної грамотності і підвищення її рівня. І це не повний перелік тих освітніх послуг, які може отримати людина, яка вже має вищу освіту. Таке розширення спектру освітніх послуг навчально-наукового центру післядипломної освіти значно збільшить дохідну частину бюджету університету», – переконана Наталія Коцан.
За словами кандидатки, новому ректору потрібно буде покращити фінансову підтримку професорсько-викладацького складу, зокрема підтримку професорів-пенсіонерів.
«Досить важливим є питання пошуку можливості відшкодування коштів викладачам за публікації статей у виданнях, внесених до наукометричної бази «Scopus». Та й загалом необхідно покращити умови праці та відпочинку науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу і власне - студентів. Та цього не вдасться зробити без подолання корупції, хабарництва та непрозорих механізмів управління університетом», – наголошує Наталія Коцан.
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки відбудуться вибори нового ректора. Взяти участь зголосилось аж 7 кандидатів, які вже отримали погодження у Міністерстві освіти і науки України.
Наталія Несторівна Коцан володіє 28-річним досвідом роботи в сфері науково-педагогічної, викладацької та управлінської діяльності.
Професійна підготовка:
У 2006 р. захист в Київському національному університет імені Тараса Шевченка докторської дисертації на тему «Територіальна організація митної діяльності України» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
У 1994 р. захист в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
У 2007 р. призначена на посаду професора, завідувача кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.).
З 2008 р. очолила Інститут Польщі, який займався обміном наукових кадрів з Люблінським католицьким університетом м. Люблін, Державною вищою школою м. Хелм (Республіці Польща), організовував спецкурси лекцій для студентів факультету міжнародних відносин, мовно-країнознавчі практики, конференції тощо.
Є членом редколегій таких видань: Наукового вісника СНУ імені Лесі Українки: серії «Міжнародні відносини» та серії «Географічні науки»; Міжнародні відносини, суспільні комунікація та регіональні студії; Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи; «Природа Західного Полісся та прилеглих територій», Nadbużański Kwartalnik (Республіка Польща);
Є членом вченої ради факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Підготувала 6 кандидатів наук із спеціальності 11.00.02 економічна та соціальна географія.
Є членом спеціалізованої вченої ради 11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів; 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.08 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».
Має досвід проведення акредитаційної експертизи. Зокрема була членом експертної комісії у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Запорізькому національному університеті, Рівненському інституті слов'янознавства Київськогославістичного університету, Київському університеті імені Бориса Грінченка та Міжрегіональній академії управління персонолом м. Київ.
Була членом науково-методичної підкомісії зі спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» МОН України з розробки стандартів вищої освіти наказ №375 від 6.04.2016 р.
Науковий та навчально-методичний здобуток: 173 роботи (у тому числі навчальний посібник, навчально-методичні комплекси та 7 монографій.
Почесні звання та нагороди:
• Переможець університетського конкурсу «Краща монографія» (2006).
• Відмінник освіти України (2006).
• Нагороджена Нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України за розвиток вищої освіти (2008).
• Нагороджена Срібним нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013).
• Нагороджена Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015).
• Нагороджена Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерством освіти і науки України (2015).
• Нагороджена Золотим дипломом фонду «Партнерство і співпраця» при Почесному консулі України в Хелмі (2016).
Донька відомого громадського діяча, науковця Нестора Володимировича Бурчака, який 30 років тому був ректором цього ж ВНЗ. Екс-дружина Ігоря Коцана, який був ректором університету з 2005 року.
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На цьому вона наголосила у першому пункті своєї передвиборчої програми.
«Кожен з нас ідентифікує себе з малою Батьківщиною, і, як правило, ми пишаємось цим. Так само й університет, який носить ім’я видатної поетеси, нашої землячки Лесі Українки, регіонально ідентифікувався з Волинню. У 2012 році під впливом загальнонаціональної політики зради інтересів України президента Януковича та міністра Табачника ректор нашого університету також зрадив регіональні інтереси вишу, завуалювавши це процесами євроінтеграції. Разом з тим, окрім зміни назви з Волинського на Східноєвропейський, передбачався ще й перехід на викладання російською мовою, публікацію програм навчальних дисциплін російською мовою. Відомо, що за такий поступок, ректор отримав певні преференції від міністра освіти і науки Табачника у вигляді можливості вдруге очолити колектив нашого університету», – розповіла у коментарі кандидатка, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Наталія Коцан.
На думку професора та доктора географічних наук, термін «Східноєвропейський» з точки зору територіального розташування – поняття розмите і неточне. Тому в абітурієнтів не відбувається ідентифікація назви університету з Волинню. Тож, за словами Наталії Коцан, назріла необхідність повернення університету назви «Волинський».
Професорка при обранні на посаду ректора планує взятись за оптимізацію структури університету та посилити прозорість управління.
Також Наталія Коцан наголошує у своїй програмі на раціональному використанні бюджетних і позабюджетних коштів, прозорому формуванні штатного розпису та розширенні спектру надання послуг: від освітніх до оздоровчих, медичних, екскурсійних, дизайнерських, садівничих, мистецьких.
«Наш ВНЗ має основну мету – якісна освіта. Але в університету є всі передумови для надання безкоштовних та платних послуг не лише працівникам чи студентам університету, а й лучанам, жителям області чи гостям. До прикладу, в університеті функціонував санаторій-профілакторій, від якого залишилась непогана база. Тому доцільно було б відновити надання медичних, оздоровчих послуг, бальнеологічних та фізіотерапевтичних, адже виш має ліцензію на послуги такого характеру», – запевняє Наталія Коцан.
Крім того, університет має декілька музеїв: музей історії університету, геологічний, Музей Лесі Українки. Окрім цього у віданні СНУ є агробіостанція і ботанічний сад. Тож, за словами Наталії Коцан, з такою базою можна не тільки організувати екскурсії, а й екологічні стежини, проводити фестивалі, квести, заходи різноманітного характеру.
Також вона планує приділити особливу увагу впровадженню новітніх освітніх технологій та продовжити практику навчання іноземців і викладання англійською мовою.
«Це дозволить збільшити кількість іноземних студентів, які можуть навчатися як українською, так і виключно англійською мовою. І така практика у нас вже є. Скажімо, кафедра, яку я очолюю (кафедра міжнародних відносин), веде підготовку і бакалаврів і магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини» виключно англійською мовою. Викладання введеться фахово, на високому рівні. Але доплата викладачам за використання англійської мови у викладанні є мізерною. І цю несправедливість (як і багато інших) майбутньому керівництву треба буде обов’язково розв’язати», – наголошує завідувач кафедри.
Окрім цього, за словами Наталії Коцан, також потрібно змінювати саму архітектуру післядипломної освіти: навчання впродовж життя, перекваліфікація, створення сертифікатних курсів та розширювати дистанційне і змішане навчання.
«Наш університет має досить якісний професорсько-викладацький склад, який може бути залучений не тільки до перепідготовки та підвищення кваліфікації окремих категорій спеціалістів, а й до викладання сертифікатних курсів, скажімо курсів з вивчення штучного інтелекту, програмування, навчання комп’ютерної грамотності і підвищення її рівня. І це не повний перелік тих освітніх послуг, які може отримати людина, яка вже має вищу освіту. Таке розширення спектру освітніх послуг навчально-наукового центру післядипломної освіти значно збільшить дохідну частину бюджету університету», – переконана Наталія Коцан.
За словами кандидатки, новому ректору потрібно буде покращити фінансову підтримку професорсько-викладацького складу, зокрема підтримку професорів-пенсіонерів.
«Досить важливим є питання пошуку можливості відшкодування коштів викладачам за публікації статей у виданнях, внесених до наукометричної бази «Scopus». Та й загалом необхідно покращити умови праці та відпочинку науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу і власне - студентів. Та цього не вдасться зробити без подолання корупції, хабарництва та непрозорих механізмів управління університетом», – наголошує Наталія Коцан.
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки відбудуться вибори нового ректора. Взяти участь зголосилось аж 7 кандидатів, які вже отримали погодження у Міністерстві освіти і науки України.
Наталія Несторівна Коцан володіє 28-річним досвідом роботи в сфері науково-педагогічної, викладацької та управлінської діяльності.
Професійна підготовка:
У 2006 р. захист в Київському національному університет імені Тараса Шевченка докторської дисертації на тему «Територіальна організація митної діяльності України» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
У 1994 р. захист в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
У 2007 р. призначена на посаду професора, завідувача кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.).
З 2008 р. очолила Інститут Польщі, який займався обміном наукових кадрів з Люблінським католицьким університетом м. Люблін, Державною вищою школою м. Хелм (Республіці Польща), організовував спецкурси лекцій для студентів факультету міжнародних відносин, мовно-країнознавчі практики, конференції тощо.
Є членом редколегій таких видань: Наукового вісника СНУ імені Лесі Українки: серії «Міжнародні відносини» та серії «Географічні науки»; Міжнародні відносини, суспільні комунікація та регіональні студії; Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи; «Природа Західного Полісся та прилеглих територій», Nadbużański Kwartalnik (Республіка Польща);
Є членом вченої ради факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Підготувала 6 кандидатів наук із спеціальності 11.00.02 економічна та соціальна географія.
Є членом спеціалізованої вченої ради 11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів; 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.08 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».
Має досвід проведення акредитаційної експертизи. Зокрема була членом експертної комісії у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Запорізькому національному університеті, Рівненському інституті слов'янознавства Київськогославістичного університету, Київському університеті імені Бориса Грінченка та Міжрегіональній академії управління персонолом м. Київ.
Була членом науково-методичної підкомісії зі спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» МОН України з розробки стандартів вищої освіти наказ №375 від 6.04.2016 р.
Науковий та навчально-методичний здобуток: 173 роботи (у тому числі навчальний посібник, навчально-методичні комплекси та 7 монографій.
Почесні звання та нагороди:
• Переможець університетського конкурсу «Краща монографія» (2006).
• Відмінник освіти України (2006).
• Нагороджена Нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України за розвиток вищої освіти (2008).
• Нагороджена Срібним нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013).
• Нагороджена Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015).
• Нагороджена Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерством освіти і науки України (2015).
• Нагороджена Золотим дипломом фонду «Партнерство і співпраця» при Почесному консулі України в Хелмі (2016).
Донька відомого громадського діяча, науковця Нестора Володимировича Бурчака, який 30 років тому був ректором цього ж ВНЗ. Екс-дружина Ігоря Коцана, який був ректором університету з 2005 року.
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