Директорку школи на Волині звинувачують у незаконному отриманні звання «Заслуженого працівника освіти»

Таїсу Сачук звинувачують у шахрайстві з документами, на підставі яких у 2013 році їй присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти» і впродовж 6-ти років виплачували грошові премії та нараховували пенсію.



Про це стало відомо з



Відомо, що правоохоронці взялися перевіряти законність отримання директоркою школи звання через заяву громадянки, у якій та запевняє, що Раїса Сачук незаконно отримала звання та через це незаконно протягом років отримувала надбавку до зарплати та пенсії.



Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що будучи директором Нововолинської школи Таїса Сачук навмисне подала неправдиві відомості, аби їй присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти». Маючи педагогічний стаж більш ніж 30 років, жінка вирішила подати протокол зборів педагогічного колективу та інші документи щодо висунення її кандидатури для нагородження. По факту ж відповідного зібрання педагогів не було взагалі.



В результаті директорка отримала звання й надбавку в розмірі 20% від основного окладу та кошти на загальну суму 53 672, 68 гривень від управління освіти Нововолинської міської ради.



Званням її нагородили 27 червня 2013 року відповідно до подання, внесеного тодішнім головою Волинської обласної державної адміністрації Борисом Клімчуком з нагоди «Дня Конституції України».



Зазначають, що у нагородному листі вказані конкретні заслуги Таїси Сачук, завдяки яким її і нагородили. Міститься також і печатка школи. Цікаво, що у розпорядженні комітету відсутнє звернення трудового колективу Нововолинської ЗОШ щодо нагородження директорки почесним званням.



У розпорядженні управління освіти, науки і молоді Волинської ОДА офіційні документи щодо представлення до нагородження Таїси Сачук також відсутні.



У зв'язку із цим виникла необхідність з'ясувати, на якій підставі указом Президента України Таїсу Сачук нагородили званням «Заслужений працівник освіти».



В ході допиту у якості директорка свідчити проти себе відмовилася.



Згідно з ухвалою суду слідчим надали доступ до оригіналів документів, які допоможуть з'ясувати ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорку Нововолинської ЗОШ №4 ім. Тараса Шевченказвинувачують у шахрайстві з документами, на підставі яких у 2013 році їй присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти» і впродовж 6-ти років виплачували грошові премії та нараховували пенсію.Про це стало відомо з ухвали Нововолинського міського суду Волинської області.Відомо, що правоохоронці взялися перевіряти законність отримання директоркою школи звання через заяву громадянки, у якій та запевняє, що Раїса Сачук незаконно отримала звання та через це незаконно протягом років отримувала надбавку до зарплати та пенсії.Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що будучи директором Нововолинської школи Таїса Сачук навмисне подала неправдиві відомості, аби їй присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти». Маючи педагогічний стаж більш ніж 30 років, жінка вирішила подати протокол зборів педагогічного колективу та інші документи щодо висунення її кандидатури для нагородження. По факту ж відповідного зібрання педагогів не було взагалі.В результаті директорка отримала звання й надбавку в розмірі 20% від основного окладу та кошти на загальну суму 53 672, 68 гривень від управління освіти Нововолинської міської ради.Званням її нагородили 27 червня 2013 року відповідно до подання, внесеного тодішнім головою Волинської обласної державної адміністраціїз нагоди «Дня Конституції України».Зазначають, що у нагородному листі вказані конкретні заслуги Таїси Сачук, завдяки яким її і нагородили. Міститься також і печатка школи. Цікаво, що у розпорядженні комітету відсутнє звернення трудового колективу Нововолинської ЗОШ щодо нагородження директорки почесним званням.У розпорядженні управління освіти, науки і молоді Волинської ОДА офіційні документи щодо представлення до нагородження Таїси Сачук також відсутні.У зв'язку із цим виникла необхідність з'ясувати, на якій підставі указом Президента України Таїсу Сачук нагородили званням «Заслужений працівник освіти».В ході допиту у якості директорка свідчити проти себе відмовилася.Згідно з ухвалою суду слідчим надали доступ до оригіналів документів, які допоможуть з'ясувати ситуацію.

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