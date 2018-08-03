У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 14:56
У Луцьку в приміщенні супермаркету «Наш край» на вулиці Шевченка, 13 невідомий зламав щелепу чоловікові. Прикрий інцидент трапився вночі 10 листопада.
Просять допомогти встановити особу зловмисника.
Бійка сталася приблизно о першій ночі. Чоловік, що завдав удар, був у сірому костюмі. На вигляд йому – 22–25 років.
Усіх, кому відома будь-яка інформація, щодо цієї особи, просять повідомити за телефоном: 050 28 91 282.
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Просять допомогти встановити особу зловмисника.
Бійка сталася приблизно о першій ночі. Чоловік, що завдав удар, був у сірому костюмі. На вигляд йому – 22–25 років.
Усіх, кому відома будь-яка інформація, щодо цієї особи, просять повідомити за телефоном: 050 28 91 282.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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