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У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО

У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
У Луцьку в приміщенні супермаркету «Наш край» на вулиці Шевченка, 13 невідомий зламав щелепу чоловікові. Прикрий інцидент трапився вночі 10 листопада.

Просять допомогти встановити особу зловмисника.

Бійка сталася приблизно о першій ночі. Чоловік, що завдав удар, був у сірому костюмі. На вигляд йому – 22–25 років.

Усіх, кому відома будь-яка інформація, щодо цієї особи, просять повідомити за телефоном: 050 28 91 282.

У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО

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Теги: невідомий, перелом, щелепа, супермаркет, Луцьк
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