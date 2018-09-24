Різдво – 25 грудня: у Луцьку ініціювали збір підписів за відмову від «радянського» 7 січня
Сьогодні, 13:30
Віряни луцьких релігійних громад звертаються до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням почати робити кроки для того, аби відійти від радянської традиції – святкувати Різдво 7 січня.
Відповідний лист із підписами, які ще продовжують збирати, прихожани церков надіслали у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.
У листі-зверненні, зокрема, йде мова про те, що чимало українців вже вирішили «перенести» святкування Різдва Христового на 25 грудня, мотивуючи це бажанням повернути чільне місце Різдву у зимових святкуваннях замість «новорічної ейфорії», яка залишилася у спадок від радянського режиму.
Автори звернення зауважують, що 25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське.
«Ми не відкидаємо святкування Різдва 7 січня і в жодному разі не виступаємо проти старостильної традиції та тих, хто її дотримується. Але просимо Вашого благословення розпочати різдвяний піст 14 листопада, щоб, не порушуючи церковного уставу, святкувати Різдво Христове згідно з правилами та традиціями Православної Церкви саме 25 грудня, як це і прописано в кожному православному календарі та місяцеслові», – йдеться у листі.
До того ж, віряни просять митрополита Михаїла звершити різдвяне богослужіння 25 грудня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Відомо, що лист вже підписали прихожани храму Рівноапостольного князя Володимира, церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці та інші віряни. Збір підписів триває.
Нагадаємо, минулоріч митрополит Михаїл у розмові з журналістами зауважив, що у у цьому питанні зважатиме на думку релігійної громади.
Текст листа додаємо.
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Відповідний лист із підписами, які ще продовжують збирати, прихожани церков надіслали у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.
У листі-зверненні, зокрема, йде мова про те, що чимало українців вже вирішили «перенести» святкування Різдва Христового на 25 грудня, мотивуючи це бажанням повернути чільне місце Різдву у зимових святкуваннях замість «новорічної ейфорії», яка залишилася у спадок від радянського режиму.
Автори звернення зауважують, що 25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське.
«Ми не відкидаємо святкування Різдва 7 січня і в жодному разі не виступаємо проти старостильної традиції та тих, хто її дотримується. Але просимо Вашого благословення розпочати різдвяний піст 14 листопада, щоб, не порушуючи церковного уставу, святкувати Різдво Христове згідно з правилами та традиціями Православної Церкви саме 25 грудня, як це і прописано в кожному православному календарі та місяцеслові», – йдеться у листі.
До того ж, віряни просять митрополита Михаїла звершити різдвяне богослужіння 25 грудня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Відомо, що лист вже підписали прихожани храму Рівноапостольного князя Володимира, церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці та інші віряни. Збір підписів триває.
Нагадаємо, минулоріч митрополит Михаїл у розмові з журналістами зауважив, що у у цьому питанні зважатиме на думку релігійної громади.
Текст листа додаємо.
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