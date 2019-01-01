На Волині розшукують 27-річного хлопця
Сьогодні, 14:00
У селі Перемиль Горохівського району безвісти зник 27-річний місцевий житель Шкорупський Андрій.
Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомив сусід зниклого.
Зазначають, хлопець 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.
Прикмети: невисокий на зріст, середньої тілобудови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомив сусід зниклого.
Зазначають, хлопець 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.
Прикмети: невисокий на зріст, середньої тілобудови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують 27-річного хлопця
Сьогодні, 14:00
У Луцьку нагородили аграріїв-«відмінників». ФОТО
Сьогодні, 13:37
Різдво – 25 грудня: у Луцьку ініціювали збір підписів за відмову від «радянського» 7 січня
Сьогодні, 13:30
У лікарню до малюка, якого знайшли непритомним з батьками на Волині, досі не прийшли родичі
Сьогодні, 13:05