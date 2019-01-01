На Волині розшукують 27-річного хлопця

Шкорупський Андрій.



Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомив сусід зниклого.



Зазначають, хлопець 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.



Прикмети: невисокий на зріст, середньої тілобудови.



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