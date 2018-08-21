У Луцьку вулицею Лесі Українки майже 100 років тому їздив транспорт. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася світлиною головної вулиці Луцька.



Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.



"Громадський, напевно, міжміський транспорт їде по сучасній вулиці Лесі Українки", - зауважила дослідниця.



Світлина, за словами Тетяни Яцечко-Блаженко, зроблена у міжвоєнний період, приблизно у 1920-1930 роках.



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