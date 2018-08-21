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У Луцьку вулицею Лесі Українки майже 100 років тому їздив транспорт. РЕТРОФОТО

У Луцьку вулицею Лесі Українки майже 100 років тому їздив транспорт. РЕТРОФОТО
Волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася світлиною головної вулиці Луцька.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Громадський, напевно, міжміський транспорт їде по сучасній вулиці Лесі Українки", - зауважила дослідниця.

Світлина, за словами Тетяни Яцечко-Блаженко, зроблена у міжвоєнний період, приблизно у 1920-1930 роках.
У Луцьку вулицею Лесі Українки майже 100 років тому їздив транспорт. РЕТРОФОТО

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Теги: Лесі Українки, вулиця, ретрофото, транспорт
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Коментарі 1
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Чудо ти на вул. лесі Українки ще в 1960 році їздив громадський транспорт. І навіть про одну зупинку к-тр Батьківщина (тоді Родіна) був анектдот : Вы выходите у Родина? Сам ты уродина
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