У номері в «Срібних лелеках» знайшли мертвим молодого хлопця





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За попередньою інформацією, мертве тіло знайшли вже надвечір. Наразі на місці події – багато поліції. На територію комплексу нікого не пускають.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У готелі комплексу «Срібні лелеки» сьогодні, 13 листопада, знайшли труп молодого хлопця.Про цестало відомо з власних джерел.За попередньою інформацією, мертве тіло знайшли вже надвечір. Наразі на місці події – багато поліції. На територію комплексу нікого не пускають.Деталі – згодом.

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