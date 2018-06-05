У номері в «Срібних лелеках» знайшли мертвим молодого хлопця
Сьогодні, 16:58
У готелі комплексу «Срібні лелеки» сьогодні, 13 листопада, знайшли труп молодого хлопця.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За попередньою інформацією, мертве тіло знайшли вже надвечір. Наразі на місці події – багато поліції. На територію комплексу нікого не пускають.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За попередньою інформацією, мертве тіло знайшли вже надвечір. Наразі на місці події – багато поліції. На територію комплексу нікого не пускають.
Деталі – згодом.
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