Відома ймовірна причина загибелі чоловіка у готелі «Срібні лелеки»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Зауважують, що травма від падіння – попередня причина загибелі чоловіка. Остаточну ж назве судово-медична експертиза.



За попередньою інформацією, чоловік жив у дворівневому номері класу «люкс».



Нагадаємо, у готелі комплексу «Срібні лелеки» сьогодні, 13 листопада, знайшли труп молодого хлопця.



У номмері знайшли також піротехнічну гранату.



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