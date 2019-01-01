Відома ймовірна причина загибелі чоловіка у готелі «Срібні лелеки»
Сьогодні, 17:49
Попередня причина смерті молодого чоловіка, тіло якого знайшли у готелі «Срібні лелеки», - нещасний випадок внаслідок падіння зі сходів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Зауважують, що травма від падіння – попередня причина загибелі чоловіка. Остаточну ж назве судово-медична експертиза.
За попередньою інформацією, чоловік жив у дворівневому номері класу «люкс».
Нагадаємо, у готелі комплексу «Срібні лелеки» сьогодні, 13 листопада, знайшли труп молодого хлопця.
У номмері знайшли також піротехнічну гранату.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Зауважують, що травма від падіння – попередня причина загибелі чоловіка. Остаточну ж назве судово-медична експертиза.
За попередньою інформацією, чоловік жив у дворівневому номері класу «люкс».
Нагадаємо, у готелі комплексу «Срібні лелеки» сьогодні, 13 листопада, знайшли труп молодого хлопця.
У номмері знайшли також піротехнічну гранату.
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