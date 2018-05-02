Передчасно помер волинський військовий з 14 бригади
Сьогодні, 22:32
Через хворобу серця передчасно помер прапорщик 14 окремої механізованої бригада імені князя Романа Великого Ігор Лойчук.
Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.
"Із сумом повідомляємо, що через хворобу серця від нас пішов бойовий побратим, прапорщик Ігор Лойчук. Досвідчений, врівноважений, він любив людей і життя. Ігор Федорович завжди був прикладом для молодих побратимів, мудрим порадником та помічником для всіх, хто мав честь служити з ним пліч-о-пліч… Передчасна смерть не дала йому зробити ще так багато…
Спочивай із миром, побратиме… Пам'ять про тебе горітиме в наших душах незгасимою свічкою…
Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.
"Із сумом повідомляємо, що через хворобу серця від нас пішов бойовий побратим, прапорщик Ігор Лойчук. Досвідчений, врівноважений, він любив людей і життя. Ігор Федорович завжди був прикладом для молодих побратимів, мудрим порадником та помічником для всіх, хто мав честь служити з ним пліч-о-пліч… Передчасна смерть не дала йому зробити ще так багато…
Спочивай із миром, побратиме… Пам'ять про тебе горітиме в наших душах незгасимою свічкою…
Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного", - йдеться у дописі.
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