Передчасно помер волинський військовий з 14 бригади

Через хворобу серця передчасно помер прапорщик 14 окремої механізованої бригада імені князя Романа ВеликогоПро це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці."Із сумом повідомляємо, що через хворобу серця від нас пішов бойовий побратим, прапорщик Ігор Лойчук. Досвідчений, врівноважений, він любив людей і життя. Ігор Федорович завжди був прикладом для молодих побратимів, мудрим порадником та помічником для всіх, хто мав честь служити з ним пліч-о-пліч… Передчасна смерть не дала йому зробити ще так багато…Спочивай із миром, побратиме… Пам'ять про тебе горітиме в наших душах незгасимою свічкою…Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного", - йдеться у дописі.