Хлопець-сирота з Ковеля отримав квартиру





Вона буде включена в житловий фонд соціального призначення (соціальне житло не підлягає приватизації), - повідомляє



Врахувавши рекомендації громадської комісії з житлових питань, виконавчий комітет міської ради надав житло саме 19-річному юнаку, який є сиротою і виховувався в одній із прийомних сімей у Ковелі. Наразі він зареєстрований у помешканні бабусі, яке непридатне для проживання. Тож хлопець мешкає в орендованій квартирі.



За словами начальника відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніни Іваненко, придбана квартира у досить хорошому стані, не потребує ремонту. Крім того, вона уже вмебльована, чекає на нового господаря. Представники міської влади планують вручити юнаку ключі від помешкання найближчим часом.



Згідно з рішенням виконкому, ремонтне житлово-комунальне підприємство №2 має прийняти на баланс придбану квартиру та укласти договір найму соціального житла з юнаком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 листопада, на засіданні виконкому прийняли рішення про надання житла особі з числа дітей-сиріт. Однокімнатну квартиру в одній з дев'ятиповерхівок Ковеля придбали у співфінансуванні за кошти міського та обласного бюджету (50%/50%).Вона буде включена в житловий фонд соціального призначення (соціальне житло не підлягає приватизації), - повідомляє "Ковельpost" Врахувавши рекомендації громадської комісії з житлових питань, виконавчий комітет міської ради надав житло саме 19-річному юнаку, який є сиротою і виховувався в одній із прийомних сімей у Ковелі. Наразі він зареєстрований у помешканні бабусі, яке непридатне для проживання. Тож хлопець мешкає в орендованій квартирі.За словами начальника відділу обліку, розподілу та приватизації житла, придбана квартира у досить хорошому стані, не потребує ремонту. Крім того, вона уже вмебльована, чекає на нового господаря. Представники міської влади планують вручити юнаку ключі від помешкання найближчим часом.Згідно з рішенням виконкому, ремонтне житлово-комунальне підприємство №2 має прийняти на баланс придбану квартиру та укласти договір найму соціального житла з юнаком.

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