вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хлопець-сирота з Ковеля отримав квартиру

Хлопець-сирота з Ковеля отримав квартиру
Сьогодні, 14 листопада, на засіданні виконкому прийняли рішення про надання житла особі з числа дітей-сиріт. Однокімнатну квартиру в одній з дев'ятиповерхівок Ковеля придбали у співфінансуванні за кошти міського та обласного бюджету (50%/50%).

Вона буде включена в житловий фонд соціального призначення (соціальне житло не підлягає приватизації), - повідомляє "Ковельpost".

Врахувавши рекомендації громадської комісії з житлових питань, виконавчий комітет міської ради надав житло саме 19-річному юнаку, який є сиротою і виховувався в одній із прийомних сімей у Ковелі. Наразі він зареєстрований у помешканні бабусі, яке непридатне для проживання. Тож хлопець мешкає в орендованій квартирі.

За словами начальника відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніни Іваненко, придбана квартира у досить хорошому стані, не потребує ремонту. Крім того, вона уже вмебльована, чекає на нового господаря. Представники міської влади планують вручити юнаку ключі від помешкання найближчим часом.

Згідно з рішенням виконкому, ремонтне житлово-комунальне підприємство №2 має прийняти на баланс придбану квартиру та укласти договір найму соціального житла з юнаком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, квартира, сирота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*
Сьогодні, 14:00
Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
Сьогодні, 13:47
Хлопець-сирота з Ковеля отримав квартиру
Сьогодні, 13:35
Волинська лікарня отримала інноваційну ультразвукову систему
Сьогодні, 13:20
«Яровиця» – енергоефективність, перевірена досвідом*
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
У Ковелі для сироти купили квартиру У Ковелі для сироти купили квартиру
14 серпень, 2017, 16:09
Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами* Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами*
06 травень, 11:18
Троє волинських поліцейських отримали ордери на квартири Троє волинських поліцейських отримали ордери на квартири
18 квітень, 07:29
На Волині підприємцю підпалили вхідні двері квартири На Волині підприємцю підпалили вхідні двері квартири
18 лютий, 22:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі пікап Mitsubishi пошкодив припаркований Ford. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
«Коли їдеш саме на мотоциклі, то найкраще відчуваєш небо, зорі і свободу», – байкер з Волині
Сьогодні, 14:08
 0
Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*
Сьогодні, 14:00
 0
Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
Сьогодні, 13:47
 0
Хлопець-сирота з Ковеля отримав квартиру
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿