Дозволить акумулювати воду у Світязі: відремонтували шлюз-регулятор

На Шацьких озерах відремонтували гідроспоруду.Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.Зауважують, що питання обміління Шацьких озер не втрачає своєї актуальності, тож це неодноразово обговорювали та шукали шляхи вирішення.Щоб залучити фахівців Інституту водних проблем і меліорації до досліджень з приводу обміління Світязя та інших озер, прийняли рішення щодо звернення до обласної ради про перерозподіл коштів обласного бюджету. Зі слів начальника управління екології та природних ресурсів, передбачили 150 тис.гривень на проведення досліджень, на підставі яких розроблятимуть регіональну програму збереження та розвитку Шацького поозер’я на 2020-2023 роки.Першим кроком у вирішенні цього болючого питання стало усунення зарегульованості стоку у каналі, що сполучає озеро Світязь з озерами Луки і Перемут. У минулому озеро було безстічним, у зв‘язку з чим рівень води в ньому коливався (за рахунок танення снігів і затяжних дощів). З метою уникнення підтоплення, насамперед території с. Світязь, й був облаштований канал довжиною близько 3 км, який з’єднав озеро Світязь з озерами Луки і Перемут.Шлюз-регулятор, встановлений на згаданому каналі, упродовж декількох років знаходився у непрацюючому стані, а тому не виконує свою функцію для повноцінного функціонування системи регулювання води в озерах.З метою відновлення шлюза та залучення коштів на фінансування робіт у 2019 році до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2020" були внесені відповідні зміни, якими передбачені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації та на капітальний ремонт гідротехнічної споруди - регулятора-переїзда трубчастого РТК-150 за межами населених пунктів Шацької селищної ради.Зокрема, кошти обласного бюджету в сумі 25,0 тис. гривень (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) використано на виготовлення проєктно-кошторисної документації та в сумі 110,0 тис. гривень - на проведення робіт.Варто зазначити, що на сьогодні визначені роботи за кошти обласного бюджету у співфінансуванні з районнним бюджетом та бюджетом селищної ради, завершені. Зокрема, провели капітальний ремонт споруди та затвора на ній, що в свою чергу дозволить регулювати переток води з озера Світязь в озера Луки-Перемут та акумулювати воду в озері Світязь.