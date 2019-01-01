У Луцьку повідомили про замінування шкіл та інших об'єктів
Сьогодні, 19:00
У Луцьку надійшло повідомлення про замінування більшості навчальних закладів освіти, лікарень та інших об'єктів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Інформують, що повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 14 листопада, увечері на електронну скриньку правоохоронців.
Станом на 19 годину поліція працює на локаціях. Персонал попросили залишити заклади, людей у вказані об'єкти не пускають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Інформують, що повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 14 листопада, увечері на електронну скриньку правоохоронців.
Станом на 19 годину поліція працює на локаціях. Персонал попросили залишити заклади, людей у вказані об'єкти не пускають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
Волонтери просять привітати хлопця, у якого тато-прикордонник загинув на Сході України
Сьогодні, 19:19
У Луцьку повідомили про замінування шкіл та інших об'єктів
Сьогодні, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині штрафуватимуть автохамів
Сьогодні, 18:43