У Луцьку повідомили про замінування шкіл та інших об'єктів





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Інформують, що повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 14 листопада, увечері на електронну скриньку правоохоронців.



Станом на 19 годину поліція працює на локаціях. Персонал попросили залишити заклади, людей у вказані об'єкти не пускають.

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