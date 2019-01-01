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У Луцьку повідомили про замінування шкіл та інших об'єктів

У Луцьку повідомили про замінування шкіл та інших об'єктів
У Луцьку надійшло повідомлення про замінування більшості навчальних закладів освіти, лікарень та інших об'єктів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Інформують, що повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 14 листопада, увечері на електронну скриньку правоохоронців.

Станом на 19 годину поліція працює на локаціях. Персонал попросили залишити заклади, людей у вказані об'єкти не пускають.

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Теги: замінування, Луцьк
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