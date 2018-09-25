Гол гравця «Волині» претендує на звання кращого в Україні

Українська асоціація футболу визначила імена 11 кандидатів на звання кращий гол 2019 року в Україні. Серед претендентів - гравець ФК «Волинь».Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку УАФ у Facebook.Серед голів є взяття воріт від УПЛ, ПФЛ, чоловічих і жіночих збірних.Голосування проходить в декілька етапів: спочатку Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація футболістів професіоналів, відібрали по 10 голів від УПЛ, ПФЛ, чоловічих та жіночих футбольних збірних. Далі комісія на чолі з першим віцепрезидентом УАФ Олегом Протасовим відібрали 11 найкращих.Список голів виглядає наступним чином:1 - Руслан Маліновський (гол за збірну України)2 - Владислав Клименко ("Інгулець")3 - Сергій Сидорчук ("Динамо")4 - Денис Кожанов ("Волинь")5 - Абу Ханна ("Зоря")6 - Надія Іванченко (WU-17)7 - Віктор Циганков (збірна України)8 - Іван Гливий ("Кристал")9 - Тарас Степаненко ("Шахтар")10 - Георгій Цитаїшвілі (U-20)11 - Андрій Ярмоленко (збірна України).Відзначимо, що церемонія "Футбольні зірки України" пройде 28 грудня, на якій буде визначено кращий гол 2019 року. Переможець буде визначений смс-голосуванням.Зауважимо, що збір голосів триватиме до 25 листопада включно.