Гол гравця «Волині» претендує на звання кращого в Україні
Сьогодні, 07:17
Українська асоціація футболу визначила імена 11 кандидатів на звання кращий гол 2019 року в Україні. Серед претендентів - гравець ФК «Волинь».
Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку УАФ у Facebook.
Серед голів є взяття воріт від УПЛ, ПФЛ, чоловічих і жіночих збірних.
Голосування проходить в декілька етапів: спочатку Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація футболістів професіоналів, відібрали по 10 голів від УПЛ, ПФЛ, чоловічих та жіночих футбольних збірних. Далі комісія на чолі з першим віцепрезидентом УАФ Олегом Протасовим відібрали 11 найкращих.
Список голів виглядає наступним чином:
1 - Руслан Маліновський (гол за збірну України)
2 - Владислав Клименко ("Інгулець")
3 - Сергій Сидорчук ("Динамо")
4 - Денис Кожанов ("Волинь")
5 - Абу Ханна ("Зоря")
6 - Надія Іванченко (WU-17)
7 - Віктор Циганков (збірна України)
8 - Іван Гливий ("Кристал")
9 - Тарас Степаненко ("Шахтар")
10 - Георгій Цитаїшвілі (U-20)
11 - Андрій Ярмоленко (збірна України).
Відзначимо, що церемонія "Футбольні зірки України" пройде 28 грудня, на якій буде визначено кращий гол 2019 року. Переможець буде визначений смс-голосуванням.
Зауважимо, що збір голосів триватиме до 25 листопада включно.
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Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку УАФ у Facebook.
Серед голів є взяття воріт від УПЛ, ПФЛ, чоловічих і жіночих збірних.
Голосування проходить в декілька етапів: спочатку Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація футболістів професіоналів, відібрали по 10 голів від УПЛ, ПФЛ, чоловічих та жіночих футбольних збірних. Далі комісія на чолі з першим віцепрезидентом УАФ Олегом Протасовим відібрали 11 найкращих.
Список голів виглядає наступним чином:
1 - Руслан Маліновський (гол за збірну України)
2 - Владислав Клименко ("Інгулець")
3 - Сергій Сидорчук ("Динамо")
4 - Денис Кожанов ("Волинь")
5 - Абу Ханна ("Зоря")
6 - Надія Іванченко (WU-17)
7 - Віктор Циганков (збірна України)
8 - Іван Гливий ("Кристал")
9 - Тарас Степаненко ("Шахтар")
10 - Георгій Цитаїшвілі (U-20)
11 - Андрій Ярмоленко (збірна України).
Відзначимо, що церемонія "Футбольні зірки України" пройде 28 грудня, на якій буде визначено кращий гол 2019 року. Переможець буде визначений смс-голосуванням.
Зауважимо, що збір голосів триватиме до 25 листопада включно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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