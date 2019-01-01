Історія «дюймовочки» з Волині: як лікарі виходили дівчинку, що поміщалася у долоні

Анастасії Альохіній – чотирнадцять. Але, дивлячись на струнку дівчину з милою посмішкою, важко повірити, що у 2005-му році вона народилась крихітною «дюймовочкою». Через те, що Настя поспішила побачити світ, народилася передчасно із критичною масою тіла – при народженні немовля важило 650-грамів та поміщалось у долоні головного лікаря.



Про історію народження та нинішнє життя волинської «дюймовочки» розповіли час Дня відкритих дверей у Центрі катамнестичного спостереження КП «ВОДТМО», пишуть "



Зазначимо, що 17 листопада в усьому світі відзначають день передчасно народжених дітей. Згідно зі статистикою, кожен десятий малюк у світі з‘являється на світ раніше терміну.



На захід разом із своєю мамою прийшла 14-річна волинянка Анастасія Альохіна, яка народилася у 2005 році з вагою 650 грамів.







Протягом п’яти місяців її виходжувала ціла команда спеціалістів відділення інтенсивної терапії КП «ВОДТМО», після цього – у відділенні неонатології.



Настя була дуже очікуваною дитиною у сім’ї Інни та Сергія Альохіних із Нововолинська, адже попередні чотири вагітності Інни, на жаль,закінчувалися або викиднями, або передчасними пологами, внаслідок яких родина втратила семимісячного сина.



«І ось довгоочікувана п’ята вагітність, але на двадцять шостому тижні менев критичному стані госпіталізували. На шостому місяці вагітності відчула себе зле. Одразу відвезли в операційну. Так на світ з’явилась крихітна донечка зростом 32 сантиметри та вагою 650 грамів. Я плакала від щастя, коли почула, що дитина жива, хоча лікарі попередили, що не дають жодних прогнозів», – пригадує події 14-річної давності Інна.







Маму та дитину негайно доправили в Луцьк в неонатологічний центр обласного дитячого територіального об’єднання. Завдяки зусиллям та професіоналізму лікарів, дівчинка змогла вижити.



Сама ж Настя розповіла, що має багато друзів, серед яких у більшості – хлопчики:



«Так вже склалося, що мої друзі мене постійно захищають. Вони знають,із якою вагою я народилася»,- посміхається дівчинка.



На запитання про хобі та майбутню професію, вона зауважила, що раніше хотіла б навчитися робити татуювання й бути справжнім тату-майстром, але поки ще не визначилась із майбутнім фахом.



Головне зображення ілюстративне.



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