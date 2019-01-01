«Щучий» рекорд: як волинянин упіймав гігантську рибину на озері. ФОТО





Зловивши її, сам був у захваті, дже спіймати таку рибину-гіганта на місцевих водоймах – це велика рідкість. Ігор розповів, що за щуку ковельські рибалки йому пропонували навіть 50 доларів, та він категорично відмовився від такого заробітку, - пише газета



На рибалку Ігор поїхав минулого вівторка разом з другом ще з самого ранку. На водоймі рибу ловили вони із моторного човна. Коли ж Ігор закинув спінінг і щось добряче шарпонуло, зрозумів, що на гачок попалась якась велика рибина. Та витягти її не міг, тягнув, а вона ніяк не піддавалась.



"Я ту рибину тягнув хвилин п’ять. І вже коли вона зморилась опиратися і «воювати», опинилась у нашому підсачку і на човні. Емоцій – не передати! Такої великої щуки ми ще не бачили, тому й були шоковані, відразу подумали, що важить вона кілограмів до 20. Та вже вдома зважили: одинадцять кілограмів і 5 грамів! А довжина – 1 метр 10 сантиметрів! Це найбільший мій улов. А рибалкою я захопився вже років із п'ятнадцять тому. До цього витягував із водойм найбільші щуки вагою 2-3 кілограми. А минулого року на цьому ж самому озері спіймав щуку вагою 5 кілограмів. Тоді це був мій «щучий» рекорд. А нині я побив і свій рекорд, і, думаю, рекорд інших наших рибаків-любителів. Минулого року зловив ще карпа вагою 10 кілограмів, але це на водоймі сусіднього району", - говорить Ігор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ратнівчанин Ігор Данилюк 5 листопада спіймав велетня на озері Річицьке.Зловивши її, сам був у захваті, дже спіймати таку рибину-гіганта на місцевих водоймах – це велика рідкість. Ігор розповів, що за щуку ковельські рибалки йому пропонували навіть 50 доларів, та він категорично відмовився від такого заробітку, - пише газета Волинь-нова. На рибалку Ігор поїхав минулого вівторка разом з другом ще з самого ранку. На водоймі рибу ловили вони із моторного човна. Коли ж Ігор закинув спінінг і щось добряче шарпонуло, зрозумів, що на гачок попалась якась велика рибина. Та витягти її не міг, тягнув, а вона ніяк не піддавалась."Я ту рибину тягнув хвилин п’ять. І вже коли вона зморилась опиратися і «воювати», опинилась у нашому підсачку і на човні. Емоцій – не передати! Такої великої щуки ми ще не бачили, тому й були шоковані, відразу подумали, що важить вона кілограмів до 20. Та вже вдома зважили: одинадцять кілограмів і 5 грамів! А довжина – 1 метр 10 сантиметрів! Це найбільший мій улов. А рибалкою я захопився вже років із п'ятнадцять тому. До цього витягував із водойм найбільші щуки вагою 2-3 кілограми. А минулого року на цьому ж самому озері спіймав щуку вагою 5 кілограмів. Тоді це був мій «щучий» рекорд. А нині я побив і свій рекорд, і, думаю, рекорд інших наших рибаків-любителів. Минулого року зловив ще карпа вагою 10 кілограмів, але це на водоймі сусіднього району", - говорить Ігор.

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