Волинська обласна лікарня – одна з найсучасніших в Україні: показали нове кардіообладнання. ФОТО

Надчутливий апарат для ультразвуового обстеження

Ангіограф встановлений ще на першій фазі субпроекту

На базі Волинської обласної клінічної лікарні представили прилади «нового дихання» у лікуванні серцево-судинних патологій. Їх медзаклад отримав завдяки сприянню Світового Банку.Варто зазначити, що Волинь увійшла в вісімку регіонів-учасників (всього їх було 21) проекту співфінансування програми, отримавши близько 20-ти мільйонів доларів США, 8 з яких використали на технічне переоснащення медичних закладів і закупівлю найсучасніших приладів і препаратів провідних фірм світу. Майже 4 мільйони позики Світового Банку витратили для створення на Волині одного із найсучасніших осередків лікування кардіопатологій в Україні. До слова, кошти, що виділяє Світовий Банк у рамках позики, йдуть під дуже низькі відсотки. Розраховуються за обладнання із державного бюджету.Керівництву області та представникам ЗМІ провели екскурсію володіннями ВОКЛ 14 листопада, аби показати результати співпраці у другій фазі закупівель субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу».Запевняють, що до вибору обладнання та підготовки закупівель, відповідно до процедур Світового Банку, на Волині поставилися дуже скурпульозно і відповідально. Аби правильно оснастити лікарняний заклад, експертна група у складі провідних волинських лікарів та консультантів субпроекту розробила й затвердила перелік та мінімальні вимоги до медичного обладнання.До «оглядин» долучилися: виконувач обов’язків голови Волинської облдержадміністрації, його заступник, керівник групи управління субпроектом, комерційний директор офіційного дистриб’ютора фірми Philips Medical Systems Nederland B.V. (фірми, яка постачає найсучасніше обладнання для ВОКЛ за найнижчими цінами) компанії AFS Medizintechnik, тимчасовий виконувач обов’язків директора лікарні, а також медичний директор з питань хірургіїПід час візиту була можливість не лише подивитися на технологічні медновинки, але й побачити обладнання, яке придбали напередодні. Так, вдалося ознайомитися із оснащенням у відділенні кардіохірургії, в офтальмологічному відділенні, операційних блоках, реанімаційному центрі, в кабінетах ультразвукової діагностики та лабораторіях.Тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської облдержадміністрації Олександр Киричук зізнається, що надзвичайно пишається лікарнею, яка сміливо претендує на звання однієї з кращих в Україні.«Не побоюся цього слова, наша Волинська обласна клінічна лікарня – одна з найкращих в країні. Перш за все, через найсучасніше світове обладнання, що фактично не має аналогів в Україні і, що не менш важливо, завдяки фаховим спеціалістам, що тут працюють», – каже т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук. Посадовець також висловив слова подяки усім, хто докладає зусиль для успішної реалізації проекту.Так, повідомили, що у рамках проекту Світового Банку і МОЗ «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей» для медзакладів вторинного та третинного рівнів надання допомоги придбали техніки, інструментарію та розхідних матеріалів на загальну суму майже 4 мільйони доларів США.Більшість із закупленого обладнання уже встановили у лікарнях. Ще частину – використовують за призначенням, однак для деяких приладів необхідна спеціальна кваліфікація і навики, тож волинські медики здобувають нові знання у провідних фахівців світу.«Ми бачимо результат монотонної важкої роботи колективу, що працював зі Світовим Банком і працює у лікарнях. Я дуже тішуся тим, що сьогодні побачив. Можна з впевненістю сказати, що на Волині нададуть фахову і грамотну допомогу усім, хто цього потребуватиме», – тішиться Олександр Киричук.Комерційний директор офіційного дистриб’ютора «Philips» Андрес Еске порівнював апаратурні «обновки» лікарні із новенькими рідкісними автомобілями президентського класу, проводив аналогії з клініками у США і розповідав окремо про кожен апарат. Не забув похвалити і Волинь, переконаний, що секрет такого успіху в тому, що техніка потрапила у правильні і потрібні руки.«В рамках нашої роботи доводиться працювати у різних областях. На Волині – сучасно. Це – одна з тих областей, де все успішніше втілюється проект. На початку я казав, що ця техніка повинна потрапити в правильне місце і в правильні руки, коли просто купувати її, сама по собі нічого не дасть. На Волині медперсонал шукає можливості розвиватися і навчатися у світових лідерів. Та техніка, яку встановили у ВОКЛ, відповідає вищому світовому рівню, як і фахівці, що з нею працюють. Можна реально пишатися тим, що тут досягнули, можна хизуватися як з медичної, так і з технічної ланки, на всю країну. Тут працюють професіонали», – сказав Андрес Еске.Привітав усіх із закінченням першого етапу – закупівлею, встановленням, налагодженням і керівник групи управління субпроектом Валентин Цьось. «Коли перший раз зіткнувся з цим проектом, то серед всього переліку не знав, що обрати. Наразі пишаюся», – говорить заступник голови облдержадміністрації.Лот №1 (Кардіореанімаційне обладнання ) - ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ», 521 453,80 EUR;Лот №2 (Апарати ультразвукової діагностики) - Philips medical systems Nederland B.V, 557 167,00 EUR;Лот №4 (Апарат штучного кровообігу) - ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ», 349 569,00 EUR;Лот №5 (Хірургічні налобні освітлювальні та оптичні системи. Інструменти для проведення кардіохірургічних операцій) - ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ», 165 000,42 USD;Лот №6 (Лабораторне обладнання та витратні матеріали для визначення біохімічних показників) - ТОВ «Діалог-Діагностікс», 447 443,56 EUR;Лот №7 (Витратні матеріали для стентування та коронарографії) - ТОВ «ІРИДІУМ», 646 846,50 USD;Лот №8 (Рентгенконтрастна йодовмісна речовина для проведення стентування та коронарографії) - ТОВ «Людмила Фарм», 104 274,63 USD;Лот №9(Система медичного лікувального газозабезпечення) - ТОВ «АЛВІ-ЛАЙН», 7 456 690,00 ГРН;Лот №10 (Кардіохірургічне обладнання та інструменти для проведення малоінвазивних втручань)- ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ», 365 398,58 USD.З огляду на структуру надання медичних послуг, обласна лікарня отримала чимало найсучаснішого обладнання загальною вартістю до 60 мільйонів гривень. Перелік нараховує понад 40 позицій, з-поміж яких – апарат наркозно-дихальний Primus (виробництва Dragerwerk AG&Co.KGaA, Німеччина), дефібрилятор-монітор Corpuls 3 (виробництва GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH, Німеччина), насос шприцевий інфузійний Aitecs 2016 (виробництва UAB Viltechmeda, Литва, монітор пацієнта Vista 120 ( виробництва Dragerwerk AG&Co.KGaA, Німеччина) центральна станція моніторингу Infinity Central Station (виробництва Dragerwerk AG&Co.KGaA, Німеччина), апарат штучної вентиляції легенів Carina (виробництва Dragerwerk AG&Co.KGaA, Німеччина), ультразвукові системи Philips, апарат штучного кровообігу HL 20 (виробництва Maquet Cardiopilmonary GmbH, Німеччина), хірургічні налобні освітлювальні та оптичні системи, інструменти для проведення кардіохірургічних операцій (комплект), аналізаториCobas виробництва (Roche Diagnostics GmbH), рентгенконтрастна йодовмісна речовина для проведення стентування та коронарографії, торакоскопічний комплекс, електрокоагулятор, інструмент для біполярного заварювання і різання судин, дрібний і якісних (а отже – дорогий) інструментарій для кардіохірургічних операцій із зупинкою серця.До кінця року у ВОКЛ, а також Луцьку міську клінічну та Ковельську центральну районну лікарню мають надати витратні матеріали для стентування та коронарографії.Завдяки другій фазі на початку 2020 року у Волинській обласній клінічній лікарні повністю зміниться система газозабезпечення. Це можливо через облаштування кисневої станції, яка дозволить медзакладу генерувати кисень з повітря та подавати його за новою системою в усі операційні та реанімаційні зали. Це обладнання також буде слугувати централізованою вакуумною системою та системою рекуперації, яка дасть змогу не викидати у повіртя енергію, яка буде вивільнятися внаслідок утворення кисню чи очищення повітря. Тож у хірургічному корпусі із 12-ма операційними та реанімацією буде цілободово тепла вода.