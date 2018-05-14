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У Луцьку автівка збила мотоцикліста: постраждалий – у лікарні

У Луцьку автівка збила мотоцикліста: постраждалий – у лікарні
На проспекті Грушевського увечері 15 листопада автомобіль Skoda Octavia збив мотоцикліста.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.

За попередньою інформацією, мотоцикліст рухався у бік залізничного вокзалу, водій легковика хотів здійснити розворот і зачепив його. Керманич двоколісного отримав травми, через які його госпіталізували медики "швидкої".

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Теги: аварія, Луцьк, мотоцикліст
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