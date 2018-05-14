У Луцьку автівка збила мотоцикліста: постраждалий – у лікарні





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.



За попередньою інформацією, мотоцикліст рухався у бік залізничного вокзалу, водій легковика хотів здійснити розворот і зачепив його. Керманич двоколісного отримав травми, через які його госпіталізували медики "швидкої".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Грушевського увечері 15 листопада автомобіль Skoda Octavia збив мотоцикліста.Про цеповідомили очевидці аварії.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.За попередньою інформацією, мотоцикліст рухався у бік залізничного вокзалу, водій легковика хотів здійснити розворот і зачепив його. Керманич двоколісного отримав травми, через які його госпіталізували медики "швидкої".

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