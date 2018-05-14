У Луцьку автівка збила мотоцикліста: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 18:55
На проспекті Грушевського увечері 15 листопада автомобіль Skoda Octavia збив мотоцикліста.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.
За попередньою інформацією, мотоцикліст рухався у бік залізничного вокзалу, водій легковика хотів здійснити розворот і зачепив його. Керманич двоколісного отримав травми, через які його госпіталізували медики "швидкої".
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.
За попередньою інформацією, мотоцикліст рухався у бік залізничного вокзалу, водій легковика хотів здійснити розворот і зачепив його. Керманич двоколісного отримав травми, через які його госпіталізували медики "швидкої".
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