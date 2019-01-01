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У Луцьку невідомі в масках та з пістолетом пограбували гральний заклад: поліція проводить спецоперацію

У Луцьку невідомі в масках та з пістолетом пограбували гральний заклад: поліція проводить спецоперацію
У Луцьку на проспекті Соборності двоє невідомих у масках і з предметом, схожим на пістолет, пограбували один із розважальних закладів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.

Так, 17 листопада близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках зайшли у приміщення одного із розважальних закладів на проспекті Соборності та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, 42-річній працівниці закладу, викрали кошти і втекли. Йдеться про суму 28 тисяч гривень. На момент пограбування у закладі нікого з відвідувачів не було.

На місце події прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи та кінологи. За фактом розбійного нападу, поєднаного з проникненням у приміщення, слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 ККУ (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

В області ввели спецоперацію, правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння нападу, та притягнення їх до відповідальності.

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Теги: пограбування, гральний заклад, Луцьк
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