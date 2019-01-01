У Луцьку невідомі в масках та з пістолетом пограбували гральний заклад: поліція проводить спецоперацію
Сьогодні, 11:25
У Луцьку на проспекті Соборності двоє невідомих у масках і з предметом, схожим на пістолет, пограбували один із розважальних закладів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.
Так, 17 листопада близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках зайшли у приміщення одного із розважальних закладів на проспекті Соборності та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, 42-річній працівниці закладу, викрали кошти і втекли. Йдеться про суму 28 тисяч гривень. На момент пограбування у закладі нікого з відвідувачів не було.
На місце події прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи та кінологи. За фактом розбійного нападу, поєднаного з проникненням у приміщення, слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 ККУ (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
В області ввели спецоперацію, правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння нападу, та притягнення їх до відповідальності.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.
Так, 17 листопада близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках зайшли у приміщення одного із розважальних закладів на проспекті Соборності та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, 42-річній працівниці закладу, викрали кошти і втекли. Йдеться про суму 28 тисяч гривень. На момент пограбування у закладі нікого з відвідувачів не було.
На місце події прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи та кінологи. За фактом розбійного нападу, поєднаного з проникненням у приміщення, слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 ККУ (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
В області ввели спецоперацію, правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння нападу, та притягнення їх до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Хлопці забрали борг
Это Днепр, детки. То ли ещё будет.
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