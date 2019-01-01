На ремонт ліфтів у Луцьку просять виділити півтора мільйона
Сьогодні, 14:55
У Луцьку на ремонт ліфтів з міського бюджету просять виділити півтора мільйони гривень.
Про це говорила виконувачка обов’язків директора департаменту ЖКГ Надія Коленда 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Надія Календа зазначає, що це – необхідність для мешканців багатоповерхівок.
«Невдовзі розпочнуться новорічні свята, а люди будуть скаржитися на неробочі ліфти ще більш масово», – аргументує в. о. директора департаменту ЖКГ і переконує, що таких звернень станом на сьогодні також є дуже багато.
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Члени комісії вирішили, що розглядатимуть це питання більш детально, коли департамент ЖКГ підготує відповідну проектно-кошторисну документацію. Надія Коленда пообіцяла, що документи будуть готові найближчим часом.
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Про це говорила виконувачка обов’язків директора департаменту ЖКГ Надія Коленда 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Надія Календа зазначає, що це – необхідність для мешканців багатоповерхівок.
«Невдовзі розпочнуться новорічні свята, а люди будуть скаржитися на неробочі ліфти ще більш масово», – аргументує в. о. директора департаменту ЖКГ і переконує, що таких звернень станом на сьогодні також є дуже багато.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку зупинили 36 ліфтів: стало відомо, чому підйомники ще не почали ремонтувати. ВІДЕО
Члени комісії вирішили, що розглядатимуть це питання більш детально, коли департамент ЖКГ підготує відповідну проектно-кошторисну документацію. Надія Коленда пообіцяла, що документи будуть готові найближчим часом.
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