П'яний волинянин на автостанції побив поліцейського

У райцентрі Любешів 54-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив поліцейськогоІнцидент трапився 17 листопада, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Досудове слідство по справі встановило, що співробітнику групи реагування патрульної поліції Любешівського відділення поліції на території автостанції зловмисник наніс тілесні ушкодження, пошкодив формений одяг та зірвав боді-камеру. Працівник поліції із тілесними ушкодженнями звертався за допомогою до медиків. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.