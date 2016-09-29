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Жінку, яка з немовлям та чоловіком потрапила до лікарні після застілля – виписують

Жінку, яка з немовлям та чоловіком потрапила до лікарні після застілля – виписують
Мешканку Ківерцівщини, яка потрапила до Луцької міської клінічної лікарні разом із чоловіком та семимісячним сином 11 листопада у безсвідомому стані – готують до виписки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

«Стан жінки – стабільний, наразі готується до виписки», – коментує Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, що 11 листопада у селі Яромель Ківерцівського району посеред помешкання без свідомості виявили чоловіка, дружину і непритомне немовля. Чоловік помер у лікарні.

Тоді лікарі робили припущення щодо отруєння сурогатом або грибного отруєння.

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Теги: ЛМКЛ, Ківерцівщира, Яромель, отруєння, смерть, сурогат
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