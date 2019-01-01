вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась

Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась
Підозру на менінгококову інфекцію у другокласника з Луцька не підтвердили.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла лікар-епідеміолог Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба, інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Любов Серба розповіла, що наразі хлопчика вже виписали з реанімаційного відділення, його стан нормалізувався.

Лікар-епідеміолог Волинського обласного лабораторного центру Валентина Новачевська зазначила, що діагноз менінгококової інфекції у дитини зняли і встановили, що восьмирічний хлопчик захворів на менінгіт, але іншої природи.

Нагадаємо, що близько двох тижнів тому з’явилося повідомлення про те, що в учня 2 класу однієї з шкіл Луцька запідозрили генералізовану форму менінгококової інфекції. Дитину госпіталізували у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні. У зв’язку з проведеним лікуванням в стані дитини відразу була помітна позитивна динаміка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інфекція, менінгіт, Луцьк, хвороба, менінгококова інфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом
Сьогодні, 17:12
Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку
Сьогодні, 17:06
Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась
Сьогодні, 16:57
У Луцьку водій Ford здійснював небезпечні маневри під час дорожнього руху. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Відомо, коли запрацює школа на Волині, де батьки не пускали дітей на навчання
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
У Луцьку в другокласника виявили смертельно небезпечну менінгококову інфекцію У Луцьку в другокласника виявили смертельно небезпечну менінгококову інфекцію
06 листопад, 12:49
Автомобільна компанія здійснила мрію маленького важкохворого лучанина Автомобільна компанія здійснила мрію маленького важкохворого лучанина
27 жовтень, 13:45
Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір
03 вересень, 20:14
Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці
04 серпень, 18:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом
Сьогодні, 17:12
 0
Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку
Сьогодні, 17:06
 0
Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась
Сьогодні, 16:57
 0
У Луцьку водій Ford здійснював небезпечні маневри під час дорожнього руху. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿