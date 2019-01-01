Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла лікар-епідеміолог Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба, інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.



Любов Серба розповіла, що наразі хлопчика вже виписали з реанімаційного відділення, його стан нормалізувався.



Лікар-епідеміолог Волинського обласного лабораторного центру Валентина Новачевська зазначила, що діагноз менінгококової інфекції у дитини зняли і встановили, що восьмирічний хлопчик захворів на менінгіт, але іншої природи.



Нагадаємо, що близько двох тижнів тому з’явилося повідомлення про те, що в учня 2 класу однієї з шкіл Луцька





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозру на менінгококову інфекцію у другокласника з Луцька не підтвердили.Про церозповіла лікар-епідеміолог Волинської обласної інфекційної лікарні, інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.Любов Серба розповіла, що наразі хлопчика вже виписали з реанімаційного відділення, його стан нормалізувався.Лікар-епідеміолог Волинського обласного лабораторного центрузазначила, що діагноз менінгококової інфекції у дитини зняли і встановили, що восьмирічний хлопчик захворів на менінгіт, але іншої природи.Нагадаємо, що близько двох тижнів тому з’явилося повідомлення про те, що в учня 2 класу однієї з шкіл Луцька запідозрили генералізовану форму менінгококової інфекції. Дитину госпіталізували у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні. У зв’язку з проведеним лікуванням в стані дитини відразу була помітна позитивна динаміка.

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