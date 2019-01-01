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У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №22

У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №22
У Луцьку планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом №22.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

За результатами проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом від 29 жовтня конкурсний комітет надав пропозицію виконавчому комітету міської ради визначити переможцем конкурсу за маршрутом №22 ТзОВ “Санрайз” та укласти договір на перевезення пасажирів терміном на один рік.

Утім, у зв’язку із тим, що однією з умов конкурсу, яку затвердили рішенням виконкому, є укладення договору на перевезення пасажирів на термін п’ять років, пропонують внести на чергове засідання виконавчого комітету проект рішення “Про затвердження результатів конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування у місті Луцьку”, внісши зміни в рішення конкурсного комітету в частині терміну укладення договору та визначити термін дії договору п’ять років.

У документі додають, що пропозицію конкурсного комітету щодо переможця конкурсу ТОВ “АТП-Луцьк” пропонують залишити без змін у зв’язку із невиконанням додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів.

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Теги: маршрутки, Луцьк
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