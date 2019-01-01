Різдвяний піст: дати, традиції
Сьогодні, 07:34
Скоро в Україні розпочнеться різдвяний піст. Він готує вірян до Різдва Христового.
Традиційно піст розпочинається 28 листопада. Триватиме він 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2020 року, - пише Канал24.
Традиції Різдвяного посту
Різдвяний піст встановила церква для того, аби духовно об’єднати християн з Богом. У цей період віряни моляться, очищуються від гріхів, стримують себе від веселощів та дотримуються певного раціону у їжі.
Число 40 має сакральне значення для вірян, оскільки з ним пов'язані важливі події:
– сорок років Мойсей водив єврейський народ по пустелі;
– сорок діб Ісус постив в пустелі перш, ніж явити себе світові і почати служити людям;
– сорок днів воскреслий Спаситель з'являвся людям до свого вознесіння.
Справжній піст полягає не лише в тому, аби обмежувати себе у переліку дозволених продуктів, якими ми маємо харчуватися впродовж 40 днів. Насправді Різдвяний піст включає також багато інших важливих аспектів. У період посту нам варто дотримуватися духовності: щиро молитися, пробачати людям, не сваритися, не кричати одне на одного, викорінювати погані думки, утримуватися від спокус та обмежувати веселощі у своєму житті. Це останній піст у році, який готує душу та тіло вірян до зустрічі Різдва Христового.
Різдвяний піст в Україні
Різдвяний піст триває 40 днів
Що можна їсти у Різдвяний піст
Враховуючи довготривалість Різдвяного посту, він не є таким суворим, як Великий чи Успенський піст. З раціону виключаються молочні продукти, яйця та м'ясо, а в окремі дні дозволяється вино та риба. Різдвяний період ділиться на 2 періоди:
• 28 листопада – 9 грудня
У понеділок, середу та п'ятницю – сухоїдіння. У вівторок та четвер – гаряча страва з рослинною олією. У вихідні дні (субота, неділя) дозволяється вживати рибу та вино. Також це стосується і таких великих свят, як Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).
• 20 грудня – 5 січня
Передсвяткові різдвяні дні, в які не можна вживати рибу та вино.
• 6 січня – один з найстрогіших днів у пості – Святвечір. Впродовж дня віряни не дозволяють собі навіть крихти їжі. Після сходу першої зірки християни можуть сідати за стіл та їсти 12 традиційних страв, які готуються на Святий вечір
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Традиційно піст розпочинається 28 листопада. Триватиме він 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2020 року, - пише Канал24.
Традиції Різдвяного посту
Різдвяний піст встановила церква для того, аби духовно об’єднати християн з Богом. У цей період віряни моляться, очищуються від гріхів, стримують себе від веселощів та дотримуються певного раціону у їжі.
Число 40 має сакральне значення для вірян, оскільки з ним пов'язані важливі події:
– сорок років Мойсей водив єврейський народ по пустелі;
– сорок діб Ісус постив в пустелі перш, ніж явити себе світові і почати служити людям;
– сорок днів воскреслий Спаситель з'являвся людям до свого вознесіння.
Справжній піст полягає не лише в тому, аби обмежувати себе у переліку дозволених продуктів, якими ми маємо харчуватися впродовж 40 днів. Насправді Різдвяний піст включає також багато інших важливих аспектів. У період посту нам варто дотримуватися духовності: щиро молитися, пробачати людям, не сваритися, не кричати одне на одного, викорінювати погані думки, утримуватися від спокус та обмежувати веселощі у своєму житті. Це останній піст у році, який готує душу та тіло вірян до зустрічі Різдва Христового.
Різдвяний піст в Україні
Різдвяний піст триває 40 днів
Що можна їсти у Різдвяний піст
Враховуючи довготривалість Різдвяного посту, він не є таким суворим, як Великий чи Успенський піст. З раціону виключаються молочні продукти, яйця та м'ясо, а в окремі дні дозволяється вино та риба. Різдвяний період ділиться на 2 періоди:
• 28 листопада – 9 грудня
У понеділок, середу та п'ятницю – сухоїдіння. У вівторок та четвер – гаряча страва з рослинною олією. У вихідні дні (субота, неділя) дозволяється вживати рибу та вино. Також це стосується і таких великих свят, як Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).
• 20 грудня – 5 січня
Передсвяткові різдвяні дні, в які не можна вживати рибу та вино.
• 6 січня – один з найстрогіших днів у пості – Святвечір. Впродовж дня віряни не дозволяють собі навіть крихти їжі. Після сходу першої зірки християни можуть сідати за стіл та їсти 12 традиційних страв, які готуються на Святий вечір
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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