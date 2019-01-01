Різдвяний піст: дати, традиції

Скоро в Україні розпочнеться різдвяний піст. Він готує вірян до Різдва Христового.Традиційно піст розпочинається 28 листопада. Триватиме він 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2020 року, - пише Канал24.Різдвяний піст встановила церква для того, аби духовно об’єднати християн з Богом. У цей період віряни моляться, очищуються від гріхів, стримують себе від веселощів та дотримуються певного раціону у їжі.Число 40 має сакральне значення для вірян, оскільки з ним пов'язані важливі події:– сорок років Мойсей водив єврейський народ по пустелі;– сорок діб Ісус постив в пустелі перш, ніж явити себе світові і почати служити людям;– сорок днів воскреслий Спаситель з'являвся людям до свого вознесіння.Справжній піст полягає не лише в тому, аби обмежувати себе у переліку дозволених продуктів, якими ми маємо харчуватися впродовж 40 днів. Насправді Різдвяний піст включає також багато інших важливих аспектів. У період посту нам варто дотримуватися духовності: щиро молитися, пробачати людям, не сваритися, не кричати одне на одного, викорінювати погані думки, утримуватися від спокус та обмежувати веселощі у своєму житті. Це останній піст у році, який готує душу та тіло вірян до зустрічі Різдва Христового.Різдвяний піст в УкраїніРіздвяний піст триває 40 днівЩо можна їсти у Різдвяний пістВраховуючи довготривалість Різдвяного посту, він не є таким суворим, як Великий чи Успенський піст. З раціону виключаються молочні продукти, яйця та м'ясо, а в окремі дні дозволяється вино та риба. Різдвяний період ділиться на 2 періоди:• 28 листопада – 9 грудняУ понеділок, середу та п'ятницю – сухоїдіння. У вівторок та четвер – гаряча страва з рослинною олією. У вихідні дні (субота, неділя) дозволяється вживати рибу та вино. Також це стосується і таких великих свят, як Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).• 20 грудня – 5 січняПередсвяткові різдвяні дні, в які не можна вживати рибу та вино.• 6 січня – один з найстрогіших днів у пості – Святвечір. Впродовж дня віряни не дозволяють собі навіть крихти їжі. Після сходу першої зірки християни можуть сідати за стіл та їсти 12 традиційних страв, які готуються на Святий вечір