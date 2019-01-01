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Звільнили начальника управління охорони здоров'я у Луцьку

Звільнили начальника управління охорони здоров'я у Луцьку
Звільнили начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктора Глухманюка.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, Миколу Якимчука звільнили з його ініціативи. Опісля управління очолив Віктор Глухманюк, який раніше обіймав посаду заступника.

Утім, із 18 листопада Віктора Глухманюка звільнили за угодою сторін. Підставою послужила його заява.

Виконання обов'язків начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради з 19 листопада 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади поклали на юриста, головного спеціаліста цього управління Тетяну Тарасюк.

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Теги: здоров'я, медицина, управління охорони здоров'я
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