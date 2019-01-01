Звільнили начальника управління охорони здоров'я у Луцьку

Віктора Глухманюка.



Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, Миколу Якимчука звільнили з його ініціативи.



Утім, із 18 листопада Віктора Глухманюка звільнили за угодою сторін. Підставою послужила його заява.



Виконання обов'язків начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради з 19 листопада 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади поклали на юриста, головного спеціаліста цього управління Тетяну Тарасюк.

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