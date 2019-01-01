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Масштабна аварія на трасі Львів-Луцьк: троє людей – у лікарні

Масштабна аварія на трасі Львів-Луцьк: троє людей – у лікарні
У Терешківцях Горохівського району на трасі Львів-Луцьк зіткнулися декілька автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у ГУНП Волині.

Станом на 10:50 на місці працює слідчо-оперативна група, що з'ясовує всі обставини автопригоди. Попередньо на автошляху зіткнулися чотири автомобілі.

Унаслідок ДТП постраждали троє людей, яких доправили в лікарню.

Відомості за цим фактом внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк-Львів
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