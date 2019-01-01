Масштабна аварія на трасі Львів-Луцьк: троє людей – у лікарні





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у ГУНП Волині.



Станом на 10:50 на місці працює слідчо-оперативна група, що з'ясовує всі обставини автопригоди. Попередньо на автошляху зіткнулися чотири автомобілі.



Унаслідок ДТП постраждали троє людей, яких доправили в лікарню.



Відомості за цим фактом внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Терешківцях Горохівського району на трасі Львів-Луцьк зіткнулися декілька автомобілів Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у ГУНП Волині.Станом на 10:50 на місці працює слідчо-оперативна група, що з'ясовує всі обставини автопригоди. Попередньо на автошляху зіткнулися чотири автомобілі.Унаслідок ДТП постраждали троє людей, яких доправили в лікарню.Відомості за цим фактом внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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