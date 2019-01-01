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Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО

Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Нововолинськ зірвало справжній джек-пот. Місто виграло понад мільйон євро в одному європейському проекті.

За ці гроші утюплюють місцеву школу №7. Тут сучасні системи вентеляції, опалення, ще завершують зовнішнє отеплення стін та доладнають дах, - йдеться у сюжеті ICTV.

Нині приміщення школи зараз не впізнати. Тут викинули старі батареї, трухляві дерев’яні вікна і навіть замінили лампи в класах та коридорах.

Та найбільша проблема була з теплом. Школа велика, на 600 учнів. Та як лишень її не гріли, було холодно. Температура в класах часом не піднімалася більше 11°, притому, що грошей за опалення йшло більше мільйона гривень за сезон. А тепер школа не лише гарна зовні, а й комфортна зсередини.

Вона нашпигована сучасними системами вентиляції, опалення й освітлення. Школа, наче термос, берегтиме тепло й вдвічі економитиме кошти. Ще завершать зовнішнє утеплення стін і доладнають дах, й діти взимку більше не мерзнутимуть.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: Нововолинськ, школа, виграш
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