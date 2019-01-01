Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Нововолинськ зірвало справжній джек-пот. Місто виграло понад мільйон євро в одному європейському проекті.
За ці гроші утюплюють місцеву школу №7. Тут сучасні системи вентеляції, опалення, ще завершують зовнішнє отеплення стін та доладнають дах, - йдеться у сюжеті ICTV.
Нині приміщення школи зараз не впізнати. Тут викинули старі батареї, трухляві дерев’яні вікна і навіть замінили лампи в класах та коридорах.
Та найбільша проблема була з теплом. Школа велика, на 600 учнів. Та як лишень її не гріли, було холодно. Температура в класах часом не піднімалася більше 11°, притому, що грошей за опалення йшло більше мільйона гривень за сезон. А тепер школа не лише гарна зовні, а й комфортна зсередини.
Вона нашпигована сучасними системами вентиляції, опалення й освітлення. Школа, наче термос, берегтиме тепло й вдвічі економитиме кошти. Ще завершать зовнішнє утеплення стін і доладнають дах, й діти взимку більше не мерзнутимуть.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За ці гроші утюплюють місцеву школу №7. Тут сучасні системи вентеляції, опалення, ще завершують зовнішнє отеплення стін та доладнають дах, - йдеться у сюжеті ICTV.
Нині приміщення школи зараз не впізнати. Тут викинули старі батареї, трухляві дерев’яні вікна і навіть замінили лампи в класах та коридорах.
Та найбільша проблема була з теплом. Школа велика, на 600 учнів. Та як лишень її не гріли, було холодно. Температура в класах часом не піднімалася більше 11°, притому, що грошей за опалення йшло більше мільйона гривень за сезон. А тепер школа не лише гарна зовні, а й комфортна зсередини.
Вона нашпигована сучасними системами вентиляції, опалення й освітлення. Школа, наче термос, берегтиме тепло й вдвічі економитиме кошти. Ще завершать зовнішнє утеплення стін і доладнають дах, й діти взимку більше не мерзнутимуть.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам
Сьогодні, 15:28
Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:15
Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру
Сьогодні, 14:41