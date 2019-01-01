Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку
Сьогодні, 15:44
Стало відомо, у скільки обійшлися «трав'яні» лавки, які нещодавно встановили поблизу центрального парку.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Нагадаємо, оригінальні лавки з'явилися у Луцьку на початку жовтня цього року.
Загалом три лавки обійшлися у 50 000 гривень. Тепер же їх хочуть передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс департаменту житлово-комунального господарства міської ради.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Нагадаємо, оригінальні лавки з'явилися у Луцьку на початку жовтня цього року.
Загалом три лавки обійшлися у 50 000 гривень. Тепер же їх хочуть передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс департаменту житлово-комунального господарства міської ради.
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