Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Нагадаємо, оригінальні лавки з'явилися у Луцьку



Загалом три лавки обійшлися у 50 000 гривень. Тепер же їх хочуть передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс департаменту житлово-комунального господарства міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, у скільки обійшлися «трав'яні» лавки, які нещодавно встановили поблизу центрального парку.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Нагадаємо, оригінальні лавки з'явилися у Луцьку на початку жовтня цього року Загалом три лавки обійшлися у 50 000 гривень. Тепер же їх хочуть передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію