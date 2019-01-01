вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку

Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку
Стало відомо, у скільки обійшлися «трав'яні» лавки, які нещодавно встановили поблизу центрального парку.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Нагадаємо, оригінальні лавки з'явилися у Луцьку на початку жовтня цього року.

Загалом три лавки обійшлися у 50 000 гривень. Тепер же їх хочуть передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс департаменту житлово-комунального господарства міської ради.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благоустрій, лавки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку
Сьогодні, 15:44
Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам
Сьогодні, 15:28
Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:15
Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Лучани-автохами сплатили до бюджету міста більше мільйона гривень Лучани-автохами сплатили до бюджету міста більше мільйона гривень
10 жовтень, 10:19
Повідомили, які об'єкти у Луцьку отримали аварійні ордери на роботи з благоустрою Повідомили, які об'єкти у Луцьку отримали аварійні ордери на роботи з благоустрою
06 жовтень, 13:32
У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО
03 жовтень, 09:56
Вкладатимуть верхній шар асфальту: у Луцьку перекриють перехрестя Вкладатимуть верхній шар асфальту: у Луцьку перекриють перехрестя
26 вересень, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку
Сьогодні, 15:44
 0
Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам
Сьогодні, 15:28
 0
Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:15
 0
Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿