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Долар почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 20 листопада

Долар почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 20 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.062, а продаж – 24.427.

Євро при купівлі становить – 26.442, продажу – 26.987.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.419.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це хто в Луцьку офіційний курс встановлює ? Вчіться фінансовій грамотності. Офіційний курс може встановлювати лише НБУ.
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