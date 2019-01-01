Долар почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 20 листопада





Євро при купівлі становить – 26.442, продажу – 26.987.



Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.390.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.419.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.062, а продаж – 24.427.Євро при купівлі становить – 26.442, продажу – 26.987.Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.390.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.419.

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