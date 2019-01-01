Долар почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 20 листопада
Сьогодні, 09:13
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.062, а продаж – 24.427.
Євро при купівлі становить – 26.442, продажу – 26.987.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.419.
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Євро при купівлі становить – 26.442, продажу – 26.987.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.419.
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Коментарі 1
Це хто в Луцьку офіційний курс встановлює ? Вчіться фінансовій грамотності. Офіційний курс може встановлювати лише НБУ.
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Долар почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 20 листопада
Сьогодні, 09:13