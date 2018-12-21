Луцьким муніципалам таки дали 2 мільйони на знесення незаконних споруд
Сьогодні, 09:36
У Луцьку у 2020 році продовжать зносити незаконно встановлені конструкції. На це із бюджету міста спрямують 2 мільйони гривень.
Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, під час минулого виконкому, що відбувся 6 листопада, розглядали це ж питання. Утім, після незадовільної, на думку членів виконкому доповіді, проект Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій в територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік не підтримали.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що демонтажі проводять за зверненням громадян і поцікавився, чи звертаються з цим ОСББ.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що такі випадки є, зокрема, звернення стосуються знесення парканів, конструкцій. Надходять прохання про знесення споруд й від управління земельних ресурсів. Утім, вони не допомагають приводити до ладу території після знесення.
«У 55-му мікрорайоні біля нових будинків понаставляли паркани, городики роблять. Ми хочемо прописати відповідальність, щоб бюджет міста не ніс витрати за ті чи інші речі, а, наприклад, ті ж ОСББ», - відзначила вона.
Михайло Щур поцікавився, чи можна залучити кошти на демонтаж із інших джерел, а не лише з бюджету Луцька.
«Це територія міста, яку наші ж мешканці незаконно використовують для інших речей. Питання фінансування з держбюджету, думаю, що законодавчо непередбачено. Я не можу точно сказати», - відповіла Сиротинська.
У підсумку, члени виконкому підтримали проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, під час минулого виконкому, що відбувся 6 листопада, розглядали це ж питання. Утім, після незадовільної, на думку членів виконкому доповіді, проект Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій в територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік не підтримали.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що демонтажі проводять за зверненням громадян і поцікавився, чи звертаються з цим ОСББ.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що такі випадки є, зокрема, звернення стосуються знесення парканів, конструкцій. Надходять прохання про знесення споруд й від управління земельних ресурсів. Утім, вони не допомагають приводити до ладу території після знесення.
«У 55-му мікрорайоні біля нових будинків понаставляли паркани, городики роблять. Ми хочемо прописати відповідальність, щоб бюджет міста не ніс витрати за ті чи інші речі, а, наприклад, ті ж ОСББ», - відзначила вона.
Михайло Щур поцікавився, чи можна залучити кошти на демонтаж із інших джерел, а не лише з бюджету Луцька.
«Це територія міста, яку наші ж мешканці незаконно використовують для інших речей. Питання фінансування з держбюджету, думаю, що законодавчо непередбачено. Я не можу точно сказати», - відповіла Сиротинська.
У підсумку, члени виконкому підтримали проект рішення.
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