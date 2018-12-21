Луцьким муніципалам таки дали 2 мільйони на знесення незаконних споруд





Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо,



Член виконкому Михайло Щур зауважив, що демонтажі проводять за зверненням громадян і поцікавився, чи звертаються з цим ОСББ.



Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що такі випадки є, зокрема, звернення стосуються знесення парканів, конструкцій. Надходять прохання про знесення споруд й від управління земельних ресурсів. Утім, вони не допомагають приводити до ладу території після знесення.



«У 55-му мікрорайоні біля нових будинків понаставляли паркани, городики роблять. Ми хочемо прописати відповідальність, щоб бюджет міста не ніс витрати за ті чи інші речі, а, наприклад, ті ж ОСББ», - відзначила вона.



Михайло Щур поцікавився, чи можна залучити кошти на демонтаж із інших джерел, а не лише з бюджету Луцька.



«Це територія міста, яку наші ж мешканці незаконно використовують для інших речей. Питання фінансування з держбюджету, думаю, що законодавчо непередбачено. Я не можу точно сказати», - відповіла Сиротинська.



У підсумку, члени виконкому підтримали проект рішення.

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