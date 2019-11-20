У Києві зіткнулися кросовер і бус: 2 загиблих, 9 травмованих. ФОТО





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Попередньо, водій Toyota, за невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та лоб у лоб протаранив мікроавтобус, що рухався назустріч. В Toyota, окрім водія, перебувало ще четверо пасажиров.



На місці пригоди працювали лікарі та рятувальники ДСНС. Водій та пасажир кросовера отримали смертельні травми та померли на місці пригоди.



Трьох пасажирів Toyota та водія і п'ятьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували. Обставини пригоди з'ясовує слідча група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Зодчих в лобовому зіткненні кросовера Toyota Rav-4 та мікроавтобуса Mercedes загинуло двоє людей та ще дев'ятеро зазнали травм.Про це повідомляють Вартові Еспресо Попередньо, водій Toyota, за невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та лоб у лоб протаранив мікроавтобус, що рухався назустріч. В Toyota, окрім водія, перебувало ще четверо пасажиров.На місці пригоди працювали лікарі та рятувальники ДСНС. Водій та пасажир кросовера отримали смертельні травми та померли на місці пригоди.Трьох пасажирів Toyota та водія і п'ятьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували. Обставини пригоди з'ясовує слідча група.

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