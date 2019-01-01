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Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева

Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева
У Любомльському районі в селі Черемошна Воля шкільний автобус "ПАЗ" в'їхав у паркан і дерева.

Аварія сталася 20 листопада після 8:00, інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські відразу виїхали на місце події. Правоохоронці попередньо з’ясували, що під час руху 51-річному водієві автобуса раптового стало зле, внаслідок чого він допустив зіткнення транспортного засобу з парканом і деревами. В салоні автобуса перебувало 10 дітей, ніхто із них не постраждав. Нині водія обстежують медики.
Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева

Водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю. За його результатами чоловік – тверезий.
Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева

Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. На водія автомобіля склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Санкція статті передбачає штраф до 425 гривень, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.



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Теги: аварія, ДТП, шкільний автобус
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