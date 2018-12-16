Ніякої музики і скорботна хода: у Луцьку вшанують пам'ять жертв голодоморів

У Луцьку відзначать День пам'яті жертв голодоморів в Україні.Скорботні заходи відбудуться у суботу, 23 листопада, йдеться в розпорядженні в.о. мераТак, о 15.00 відбудеться скорботна хода від Театрального майдану до замкової площі; о 15.30 – панахида за померлими від голодоморів 1932-33 років; о 16.00 – загальнонаціональна хвилина мовчання, громадська акція «Запали свічку!».Із 15:00 до 16:30 зупинять рух транспорту на вулицях Данила Галицького, Братковського, Кафедральній під час проведення скорботних заходів.Зоборонять звучання розважальних мелодій на ринках міста, у закладах ресторанного господарства та на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». Окрім того, у мерії підготують звернення до керівників транспортних підприємств міста щодо заборони музичного супроводу у пасажирському транспорті 23 листопада.Особам, які пережили голодомор у 1932-1933 роках, виділять допомогу у розмірі 500 гривень кожному.