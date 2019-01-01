У луцькому «Промені» отруїлися люди
Сьогодні, 16:23
У закладі "George’s Club", що у розважальному центрі "Промінь", отруїлися люди.
Цю інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила завідувач санітарно-карантинним відділом Волинського обласного лабораторного центру Валентина Новачевська.
За її словами, 19 листопада фахівці лабораторного центру отримали повідомлення про те, що до інфекційної лікарні госпіталізували 6 осіб. Усі вони були відвідувачами закладу "George’s Club", що у РЦ "Промінь".
"Це ще не остаточна цифра потерпілих, люди ще звертаються. Ми повідомили про випадок у відповідні структури, відібрали необхідні проби, у тому числі й у персоналу. Є підозра на сальмонельоз. Закладу ми рекомендували закритися, але вони чомусь цього не зробили", - зауважила Валентина Новачевська.
У закладі "George’s Club" ж відзначили, що дізналися про ситуацію випадково й вважають, що насправді отруєння не було. Мовляв, ніхто з відвідувачів до них зі скаргами не звертався. Додали, щоправда, що фахівці і справді відібрали проби для аналізів. Але, на переконання адміністратора закладу, це робили це лише через те, що змушені реагувати на повідомлення.
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Цю інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила завідувач санітарно-карантинним відділом Волинського обласного лабораторного центру Валентина Новачевська.
За її словами, 19 листопада фахівці лабораторного центру отримали повідомлення про те, що до інфекційної лікарні госпіталізували 6 осіб. Усі вони були відвідувачами закладу "George’s Club", що у РЦ "Промінь".
"Це ще не остаточна цифра потерпілих, люди ще звертаються. Ми повідомили про випадок у відповідні структури, відібрали необхідні проби, у тому числі й у персоналу. Є підозра на сальмонельоз. Закладу ми рекомендували закритися, але вони чомусь цього не зробили", - зауважила Валентина Новачевська.
У закладі "George’s Club" ж відзначили, що дізналися про ситуацію випадково й вважають, що насправді отруєння не було. Мовляв, ніхто з відвідувачів до них зі скаргами не звертався. Додали, щоправда, що фахівці і справді відібрали проби для аналізів. Але, на переконання адміністратора закладу, це робили це лише через те, що змушені реагувати на повідомлення.
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