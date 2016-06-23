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Анатолій Цьось прокоментував перемогу над Коцаном у першому турі виборів ректора

Анатолій Цьось прокоментував перемогу над Коцаном у першому турі виборів ректора
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки завершилось голосування на виборах ректора.

За результатами першого туру виборів перемогу здобув перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку Анатолій Цьось, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому 27 листопада відбудеться другий тур.

Зауважимо, що Анатолій Цьось набрав 518 голосів від 1106, які загалом проголосували. Його конкурент – Ігор Коцан, який був багаторічним очільником вишу, набрав суттєво менше голосів – 328.

У коментарі Інформаціному агентству ВолиньPost Анатолій Цьось зауважив, що має надію перемогти і у другому турі.

«Сподіваюся, переможе віра у наш університет», - сказав Цьось.

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За його словами, він має твердий намір виконати усе те, що говорив і обіцяв напередодні виборів. «Я і надалі обіцяю чесний спосіб ведення боротьби. Ніякого чорного піару від мене не буде. Тільки те, що я зробив і те, що маю намір робити. Щиро, відверто», - запевнив Цьось.

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Теги: Анатолій Цьось, ректор, вибори
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