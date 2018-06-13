У волинське озеро випустили 800 кілограм риби. ФОТО
Сьогодні, 07:18
На Волині зарибнили озеро Пісочне, що у Шацькому районі.
Про це йдеться на сторінці санаторію "Лісова пісня".
Зарибнення озера Пісочне відбулося згідно регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2020".
Так, 20 листопада у води озера випустили чергову партію риби - 800 кілограм. 220 кілограм риби, на суму 10 тисяч гривень, придбали за кошти санаторію.
Довідка:
Пісочне озеро — озеро карстового походження, розташоване на північний схід від села Мельники Шацького району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу[2] на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся).
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Про це йдеться на сторінці санаторію "Лісова пісня".
Зарибнення озера Пісочне відбулося згідно регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2020".
Так, 20 листопада у води озера випустили чергову партію риби - 800 кілограм. 220 кілограм риби, на суму 10 тисяч гривень, придбали за кошти санаторію.
Довідка:
Пісочне озеро — озеро карстового походження, розташоване на північний схід від села Мельники Шацького району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу[2] на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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