вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинське озеро випустили 800 кілограм риби. ФОТО

У волинське озеро випустили 800 кілограм риби. ФОТО
На Волині зарибнили озеро Пісочне, що у Шацькому районі.

Про це йдеться на сторінці санаторію "Лісова пісня".

Зарибнення озера Пісочне відбулося згідно регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2020".

Так, 20 листопада у води озера випустили чергову партію риби - 800 кілограм. 220 кілограм риби, на суму 10 тисяч гривень, придбали за кошти санаторію.

Довідка:
Пісочне озеро — озеро карстового походження, розташоване на північний схід від села Мельники Шацького району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу[2] на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Пісочне, зарибнення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинське озеро випустили 800 кілограм риби. ФОТО
Сьогодні, 07:18
Без унітазів, плафонів та розеток: Росія повернула обкрадені українські кораблі
Сьогодні, 06:04
Волинянин у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги Зх3
Сьогодні, 05:15
Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей
Сьогодні, 04:23
Українських вчителів хочуть перевести на контракти
Сьогодні, 03:11
Схожі новини
Показали волинське озеро з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали волинське озеро з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
05 серпень, 16:19
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
02 липень, 09:38
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
06 червень, 18:20
«Там скоро буде екологічне лихо», - волинський чиновник про Пісочне «Там скоро буде екологічне лихо», - волинський чиновник про Пісочне
13 червень, 2018, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
У волинське озеро випустили 800 кілограм риби. ФОТО
Сьогодні, 07:18
 0
Без унітазів, плафонів та розеток: Росія повернула обкрадені українські кораблі
Сьогодні, 06:04
 0
Волинянин у складі збірної U-23 став переможцем туру Суперліги Зх3
Сьогодні, 05:15
 0
Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей
Сьогодні, 04:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿