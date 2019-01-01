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У Луцьку на святкування у 2020-му витратять 1,5 мільйона: що і за скільки відзначатимуть

У Луцьку на святкування у 2020-му витратять 1,5 мільйона: що і за скільки відзначатимуть
На святкові заходи у 2020 році у Луцьку з міського бюджету мають намір витратити півтора мільйона гривень.

Про програму фінансування заходів державного, обласного та місцевого значення на 2020 рік розповідала начальниця відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Найбільша сума «піде» на відзначення дня міста, це – 648 тисяч.

«Така велика сума пов’язана з тим, що приїдуть делегації з інших міст і великі витрати підуть на проживання, друк листівок, проведення заходів та інше», – каже Олена Макарова.

408 тисяч передбачили на відзначення професійних свят, ювілейних дат, 70 тисяч гривень на вшанування пам’яті загиблих в АТО лучан.

«Ці цифри – орієнтовні. Ми закладаємо гроші, але не можемо передбачити витрати точно. Однак, суму перевищити не можемо, але витрати можуть бути й меншими», – зазначає Олена Макарова.

До слова, повідомили, що минулоріч сума на фінансування заходів у Луцьку складала 1 мільйон 480 тисяч.

По тисячі гривень витратять, наприклад, на відзначення річниці від дня народження Степана Бандери, Дня соборності України, Дня Конституції України, Дня пам'яті Лесі Українки тощо.

У Луцьку на святкування у 2020-му витратять 1,5 мільйона: що і за скільки відзначатимуть
У Луцьку на святкування у 2020-му витратять 1,5 мільйона: що і за скільки відзначатимуть

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Теги: святкування, Луцьк, бюджет
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