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У Києві знайшли чоловіка з Волині, що страждає на психічне захворювання

У Києві знайшли чоловіка з Волині, що страждає на психічне захворювання
Знайшли Юрія Назарчука, 1981 року народження, жителя села Великий Омеляник Луцького району, який зник 31 жовтня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого.

Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.

Повідомляли, що востаннє його бачили у Маневицькому районі Волині.

За словами сестри Юрія Назарчука, її брата довго не могли знайти через те, що він називався іншим прізвищем. Зрештою, його таки вдалося розшукати в лікарні в Києві. Жінка додала, що наразі родичі вже поїхали, аби забрати чоловіка додому. Його життю нічого не загрожує.

Родина дякує усім, хто допомагав у пошуках.

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Теги: розшук, Юрій Назарчук, Волинь
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