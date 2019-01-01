У Києві знайшли чоловіка з Волині, що страждає на психічне захворювання
Сьогодні, 10:47
Знайшли Юрія Назарчука, 1981 року народження, жителя села Великий Омеляник Луцького району, який зник 31 жовтня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого.
Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.
Повідомляли, що востаннє його бачили у Маневицькому районі Волині.
За словами сестри Юрія Назарчука, її брата довго не могли знайти через те, що він називався іншим прізвищем. Зрештою, його таки вдалося розшукати в лікарні в Києві. Жінка додала, що наразі родичі вже поїхали, аби забрати чоловіка додому. Його життю нічого не загрожує.
Родина дякує усім, хто допомагав у пошуках.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого.
Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.
Повідомляли, що востаннє його бачили у Маневицькому районі Волині.
За словами сестри Юрія Назарчука, її брата довго не могли знайти через те, що він називався іншим прізвищем. Зрештою, його таки вдалося розшукати в лікарні в Києві. Жінка додала, що наразі родичі вже поїхали, аби забрати чоловіка додому. Його життю нічого не загрожує.
Родина дякує усім, хто допомагав у пошуках.
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