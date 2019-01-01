Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік





Про це стало відомо 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Зазначили, що більш ніж 60 тисяч «пільговиків», які вже отримали свої е-квитки будуть змушені щороку їх поновлювати. Звичайні квитки матимуть безстрокову дію.



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