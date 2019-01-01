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Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік

Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік
Пільгові квитки для проїзду у громадському транспорті міста Луцька будуть діяти лише рік, але з правом поновлення.

Про це стало відомо 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Зазначили, що більш ніж 60 тисяч «пільговиків», які вже отримали свої е-квитки будуть змушені щороку їх поновлювати. Звичайні квитки матимуть безстрокову дію.

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Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

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Теги: електронний квиток, громадський транспорт, Луцьк, термін дії
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