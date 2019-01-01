Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік
Сьогодні, 10:36
Пільгові квитки для проїзду у громадському транспорті міста Луцька будуть діяти лише рік, але з правом поновлення.
Про це стало відомо 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Зазначили, що більш ніж 60 тисяч «пільговиків», які вже отримали свої е-квитки будуть змушені щороку їх поновлювати. Звичайні квитки матимуть безстрокову дію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як придбати е-квиток через термінал для проїзду у транспорті Луцька. ІНСТРУКЦІЯ. ВІДЕО
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Зазначили, що більш ніж 60 тисяч «пільговиків», які вже отримали свої е-квитки будуть змушені щороку їх поновлювати. Звичайні квитки матимуть безстрокову дію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як придбати е-квиток через термінал для проїзду у транспорті Луцька. ІНСТРУКЦІЯ. ВІДЕО
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині молодик серед білого дня порізав 38-річного чоловіка
Сьогодні, 10:43
Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік
Сьогодні, 10:36
У Луцьку на святкування у 2020-му витратять 1,5 мільйона: що і за скільки відзначатимуть
Сьогодні, 10:30
Стало зле після цукерок: на Рівненщині – масове отруєння дітей
Сьогодні, 10:18
У Луцьку легковик врізався в автобус
Сьогодні, 10:05