Групове зґвалтування на Волині: затримали трьох підозрюваних

Учора, 20 листопада, до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування 22-річної жительки області. В той же день, поліцейські за підозрою в скоєнні цього особливо тяжкого злочину, затримали трьох волинян.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.Слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння групового зґвалтування потерпілої 18-річного, 20-річного та 30-річного жителів області.Зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що один із затриманих притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.Нині вирішується питання щодо оголошення затриманим особам підозри в скоєнні групового зґвалтування та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.Нагадаємо, учора, 20 листопада,За словами заявниці, її донька сьогодні вранці прийшла додому з тілесними ушкодженнями й повідомила про зґвалтування.