На Волині знайшли зниклого школяра
Сьогодні, 13:15
До Камінь-Каширського відділу поліції, на лінію «102», звернулась 47-річна жінка, яка повідомила про те, що зник її син.
Про це йдеться на сторінці відділу у Facebook.
Правоохоронці встановили коло знайомих і друзів родини та перевірили всі адреси та місця, де міг перебувати хлопець.
У результаті проведення комплексу необхідних першочергових оперативних заходів та завдяки злагодженій роботі, менш ніж за годину вдалося встановили місцезнаходження школяра.
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Про це йдеться на сторінці відділу у Facebook.
Правоохоронці встановили коло знайомих і друзів родини та перевірили всі адреси та місця, де міг перебувати хлопець.
У результаті проведення комплексу необхідних першочергових оперативних заходів та завдяки злагодженій роботі, менш ніж за годину вдалося встановили місцезнаходження школяра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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