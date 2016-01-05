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На Волині знайшли зниклого школяра

На Волині знайшли зниклого школяра
До Камінь-Каширського відділу поліції, на лінію «102», звернулась 47-річна жінка, яка повідомила про те, що зник її син.

Про це йдеться на сторінці відділу у Facebook.

Правоохоронці встановили коло знайомих і друзів родини та перевірили всі адреси та місця, де міг перебувати хлопець.

У результаті проведення комплексу необхідних першочергових оперативних заходів та завдяки злагодженій роботі, менш ніж за годину вдалося встановили місцезнаходження школяра.

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Теги: розшук, школяр
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