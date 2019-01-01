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У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО

У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 21 листопада, на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна прогода за участю BMW і Opel.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці авторигоди.

Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився затор на дорозі.

Інформації про постраждалих немає.

Деталі – згодом.

У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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