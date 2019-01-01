У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці авторигоди.



Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився затор на дорозі.



Інформації про постраждалих немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 21 листопада, на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна прогода за участю BMW і Opel.Про цеповідомили очевидці авторигоди.Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився затор на дорозі.Інформації про постраждалих немає.Деталі – згодом.

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