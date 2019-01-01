Лучани просять побудувати крематорій





Відповідне звернення 21 листопада на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Роман Чайка.



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Автор звернення пропонує подбати про альтернативний шлях поховання – кремацію, оскільки через збільшення населення, збільшується кількість померлих.



Ось які аргументи на користь цієї пропозиції наводить автор петиції:



1. Будівництво крематорію є одним із дієвих способів зменшити площі кладовищ та суттєво вплинути на тіньовий бізнес у цій сфері.



2. Екологічний аспект (в процесі спалювання тіло перетворюється в дрібнодисперсний порошок (який безпечний для оточуючих) всього за 1-1,5 год. В землі ж розкладання триває понад півстоліття.



3. Відсутність необхідності постійного догляду за могилою. Захоронення в колумбарію (місце, де зберігають урни з прахом) буде виглядати доглянутим в любий час року, навіть якщо в близьких не буде часу часто відвідувати кладовище. Також слід додати що процес кремації набагато дешевший чим традиційне поховання.



4. Психологічна сторона питання (траурні процесії вимотують близьких померлого як морально, так і фізично).



Автор також просить передбачити місця для біопоховання, що передбачає використання екокапсул, які розкладаються протягом 5 років і не завдають шкоди екології та служать добривом для зелених насаджень.



Підтримати ініціативу автора можна за посиланням:

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