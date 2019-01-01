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«Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості

«Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості
21 листопада директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк взяв участь у засідання секції директорів закладів професійної та професійно-технічної освіти області.

Про автономію закладів профосвіти, зокрема фінансову складову, присутні поспілкувалися з начальником управління освіти, науки і молоді Волинської облдержадміністрації Людмилою Плахотною, - повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.

Її заступник, Олександр Ткачук, обговорив із керівниками законодавчі зміни та окремі управлінські аспекти.

Про те, що професійно-технічні заклади – важлива складова професійної реалізації волинян, а також місце, де навчаються майбутні фахівці технічних спеціальностей, які нині максимально затребувані на ринку праці неодноразово наголошував і Роман Романюк. Під час свого виступу керівник підкреслив: станом на 21 листопада в обласній службі зайнятості нараховують 3 192 вакансії, за структурою більшість із них – робітничі посади (2 159 вакансій).

«Ми тримаємо руку на пульсі ринку праці та з кожним роком посилюємо взаємодію з вашими навчальними закладами. Адже ми розуміємо: ви навчаєте своїх учнів, студентів, аби згодом вони знайшли своє робоче місце та закріпилися у професійному плані. Зараз дуже важливо популяризувати та показати реальну престижність робітничих професій», – звернувся до присутніх пан Роман.
«Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості


Окремо директор обласного центру зайнятості підкреслив ефективну співпрацю з закладами професійно-технічної освіти, яка значно посилилася в поточному році. Як приклад – навчання електрогазозварників 2-го розряду у Камінь-Каширському вищому професійному училищі; електрогазозварників ручного зварювання 2-го розряду Володимир-Волинського вищого професійного училища; слюсарів із ремонту колісних транспортних засобів Ковельського центру професійно-технічної освіти; кухарів 3-го розряду Волинського національного університету харчових технологій.

Суттєво збільшилася кількість професій, які здобували безробітні з початку 2019 року. Так, якщо за 11 місяців 2018 року 141 особа навчалася за 12 професіями, то за аналогічний період нинішнього року 233 особи освоїли вже 20 спрямувань. Серед нових професій, які цьогоріч користувалися попитом: верстатник широкого профілю, електрогазозварник, лісоруб, машиніст автомобільних кранів тощо.
Важливим елементом професійного навчання безробітних стало використання елементів дуальної освіти (поєднання знань у навчальних закладах із практикою на підприємствах для набуття певної кваліфікації). Так, до прикладу, скоро закінчують навчання та практику група безробітних за професією верстатник широкого профілю у Луцькому вищому професійному училищі спільно з ПрАТ «СКФ Україна». Таке навчання суттєво покращує рівень отриманих знань та професійну компетенцію майбутніх працівників.

Загалом професійне навчання з початку року проходили майже 3,5 тисячі безробітних. Основна кількість шукачів роботи порівно розподілилася між центрами професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України та вищих, професійно-технічних закладах області.
«Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості
«Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості


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Теги: ВОЦЗ, фахівці
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